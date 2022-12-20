رصد الاختبارات في نظام نور بعد التصحيح الآلي في تطبيق صح للمعلم والاستعلام عن الدرجات

أتاحت وزارة التعليم السعودية إمكانية استخدام تطبيق “صح للمعلم ” في رصد الاختبارات في نظام نور بعد التصحيح الآلي بعد إجراء الاختبارات، ورصد الدرجات من قبل المعلم بكل يسر، كما يمكن الاستعلام عن درجات الطالب من حساب الطالب، وولى الأمر بنظام نور.

رصد الاختبارات في نظام نور

يقوم المعلم بالدخول من خلال تطبيق صح المعلم.

ثم الذهاب إلى أيقونة الراصد.

التسجيل في حساب نور.

الدخول إلى خيارات.

ثم الدخول إلى الاختبارات ثم إدخال الدرجات.

تحديد الصف الذي تريد إرصاد درجاته.

من قائمة رصد تقوم بتحديد الأيقونة التي تريد رصدها الاختبارات ثم رصد.

ندخل على الاختبارات ثم إدخال الدرجات من قائمة خيارات تقوم باختيار الاختبارالذي تؤيد أن ترصد درجاته من تطبيق صح المعلم.

سوف يتم رصد الدرجات كما ترى كل ما عليك الضغط على حفظ.

تحميل تطبيق صح المعلم للآيفون والآيباد والأندرويد

يساعد المعلم على تنظيم الاختبارات ويسهل عليه احتساب الدرجات ومتابعة الطلاب إلكترونيا.

يمكن تحميل تطبيق صح المعلم للآيفون والآيباد من خلال الرابط. يمكن تحميل تطبيق صح المعلم للاندريود من خلال الرابط .

رصد الدرجات في نظام نور

وفرت وزراة التعليم للمعلم تعديل، ورصد الدرجات بعد انتهاء الاختبارات من خلال نظام نور الإلكتروني، إضافة إلى إمكانية رصد الدرجات والعلامات وادراتها من خلال حسابه الخاص في نظام نور، كما يمكن متابعة وادراة الفصول الدراسية، يتم رصد الدرجات في نظام نور عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على موقع كشوف من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

يتم التسجيل بالدخول من حساب المعلم.

الضغط على رصد الدرجات.

نسخ الكود الرمادي الشكل.

الضغط على”إضافة علامة مرجعية جديدة.

يتم لصق الكود في خانة عنوان url.

إضافة العنوان.

ثم الانتقال إلى موقع نظام نور من هنا.

تسجيل الدخول بحساب المعلم.

الضغط على اختبارات من القائمة الرئيسية.

الدخول على إدخال الدرجات.

الضغط على بحث.

الضغط على العلامة المرجعية التي تمت إضافتها سابقا.

يتحقق من الدرجات ثم حفظ.

الاستعلام عن درجات الطالب من حساب ولي الأمر

الدخول إلى منصة نظام نور الإلكترونية.

الدخول لحساب ولي الأمر.

الذهاب إلى صفحة الابن الذي تريد كعرفة درجاته.

الضغط على ” أشعار بدرجة الطالب”.

تحديد الفصل الدراسي الخاص بالطالب.

الضغط على بحث.

ثم الاطلاع على كل التفاصيل الخاصة به.

الاستعلام بحساب الطالب