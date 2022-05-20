حجز تذكرة حفل “رشا رزق” بقرية الانمي سيتي ووك جدة 2022

يستمر موسم جدة 2022 في تقديم أروع الفعاليات بالمملكة على الإطلاق، ونجد ذلك ملحوظاً بُمجرد إطلاق فعاليات سيتي ووك جدة 2022، والتي تُقدم العديد من الفعاليات الرائعة التي من ضمنها قرية الأنمي، ولذلك يرغب العديد من الأشخاص في معرفة جدول فعالية قرية الأنمي بموسم جدة، وعبر تقريرنا التالي سوف نُوضح لكم رابط حجز تذكرة حفل “رشا رزق” بقرية الأنمي سيتي ووك جدة 2022.

سيتي ووك جدة 2022

هي واحدة من أهم الفعاليات التي يتم استضافتها في موسم جدة 2022، حيث تميز مهرجان جدة هذا العام بإطلاقه للعديد من الفعاليات الرائعة، وضمنها “قرية الأنمي” الفريدة من نوعها بالعالم أجمع، وجدير بالذكر أن تلك الفعالية تضم أيضاً العديد من الفعاليات والتي منها:

المسيرة التنكرية كوسبلاي.

العروض الشهيرة للأنمي.

الحفلات الغنائية.

حفلة Eir Aoij.

حفلة رشا رزق.

حفل “رشا رزق” قرية الأنمي سيتي ووك جدة

رشا رزق هي واحدة من أشهر المُغنيات السوريات التي قدمت العديد من الأغاني الشهيرة، وبعد ذلك قامت بتشكيل فريق الأفق مع “إبراهيم سليماني”، وبعد ذلك هي الآن ضمن فرقة “إطار شمع”، وسوف تُقيم المُطربة “رشا رزق” حفلها الغنائي في موسم جدة 2022 ضمن فعالية قرية الأنمي سيتي ووك جدة في يوم السبت 20 شوال 1443 هـ المُوافق 21 مايو 2022 مـ في تمام الساعة 10:30 مساءً وسوف يستمر حفلها الغنائي حتى تمام الساعة 01:15 صباحاً.

حجز تذاكر حفل رشا رزق موسم جدة 2022

سوف يقوم المُستخدم بالتوجه إلى “موقع موسم جدة” الرسمي ومن ثَم تسجيل الدخول، وبعد ذلك سوف يتم اتباع الخطوات القلائل التي سوف تجدونها أدناه: