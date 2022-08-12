رسوم وطرق تعديل حجز الخطوط السعودية 1444 والغاء الحجز إلكترونيًا

أتاحت شركة الخطوط السعودية للطيران إمكانية تعديل حجز الخطوط السعودية بعدد من الطرق المختلفة من بينها الاتصال على الرقم الموحد للشركة أو من خلال الواتس اب وغيرها من الآليات التي تمت إتاحتها للتعديل عل حجز الخطوط السعودية للطيران، في السطور التالية نوضح تفاصيل كيفية التعديل على الحجز، وطريقة إلغاء حجز الخطوط السعودية، إليكم المزيد من التفاصيل.

طرق تعديل حجز الخطوط السعودية 1444

يتم التعديل على حجز رحلة في الخطوط السعودية من خلال الاتصال على الرقم 920022222

في حالة أردت استرجاع التذكرة، يمكن هذا من خلال النقر على رابط استرجاع التذاكر الخطوط السعودية، واتباع التعليمات.

أو يمكن التعديل على الحجز من خلال التوجه لمكتب المطار.

أيضًا يمكن التعديل عبر رقم واتس اب 920022222

هذا وقد أوضحت الشركة أن أقصى موعد للتعديل على حجز الخطوط السعودية يكون قبل موعد إقلاع الطائرة بساعة واحدة.

طريقة إلغاء حجز الخطوط السعودية إلكترونيا 1444

يتم الغاء حجز الخطوط السعودية من خلال الشركة عبر الموقع الرسمي باتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع الخطوط السعودية الرسمي.

ثم الدخول إلى القائمة الرئيسية.

بعدها انقر على إدارة الحجوزات.

انقر على استعراض الحجز.

اضغط على إلغاء واسترداد مبلغ الحجز.

بعدها املأ البيانات، وانقر على تقديم الطلب.

رسوم تعديل واسترجاع حجز الخطوط السعودية