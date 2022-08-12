رسوم وطرق تعديل حجز الخطوط السعودية 1444 والغاء الحجز إلكترونيًا
أتاحت شركة الخطوط السعودية للطيران إمكانية تعديل حجز الخطوط السعودية بعدد من الطرق المختلفة من بينها الاتصال على الرقم الموحد للشركة أو من خلال الواتس اب وغيرها من الآليات التي تمت إتاحتها للتعديل عل حجز الخطوط السعودية للطيران، في السطور التالية نوضح تفاصيل كيفية التعديل على الحجز، وطريقة إلغاء حجز الخطوط السعودية، إليكم المزيد من التفاصيل.
طرق تعديل حجز الخطوط السعودية 1444
- يتم التعديل على حجز رحلة في الخطوط السعودية من خلال الاتصال على الرقم 920022222
- في حالة أردت استرجاع التذكرة، يمكن هذا من خلال النقر على رابط استرجاع التذاكر الخطوط السعودية، واتباع التعليمات.
- أو يمكن التعديل على الحجز من خلال التوجه لمكتب المطار.
- أيضًا يمكن التعديل عبر رقم واتس اب 920022222
هذا وقد أوضحت الشركة أن أقصى موعد للتعديل على حجز الخطوط السعودية يكون قبل موعد إقلاع الطائرة بساعة واحدة.
طريقة إلغاء حجز الخطوط السعودية إلكترونيا 1444
يتم الغاء حجز الخطوط السعودية من خلال الشركة عبر الموقع الرسمي باتباع الخطوات التالية:
- زيارة رابط موقع الخطوط السعودية الرسمي.
- ثم الدخول إلى القائمة الرئيسية.
- بعدها انقر على إدارة الحجوزات.
- انقر على استعراض الحجز.
- اضغط على إلغاء واسترداد مبلغ الحجز.
- بعدها املأ البيانات، وانقر على تقديم الطلب.
رسوم تعديل واسترجاع حجز الخطوط السعودية
- درجة الضيافة الأساسي مدة التعديل بها تزيد عن يومين وتبلغ رسوم التعديل للبالغ 90 ريال سعودي وللطفل 45 ريال سعودي، وللرضيع 9 ريال سعودي.
- درجة الضيافة الأساسي مدة التعديل بها يومين فيما أقل تبلغ رسوم التعديل للبالغ 110 ريال سعودي وللطفل 55 ريال سعودي، وللرضيع 11 ريال سعودي.
- ودرجة الضيافة المميزة مدة التعديل بها تزيد عن يومين وتبلغ رسوم التعديل للبالغ 80 ريال سعودي وللطفل 40 ريال سعودي، وللرضيع 8 ريال سعودي.
- درجة الضيافة المميزة مدة التعديل بها يومين فيما أقل وتبلغ رسوم التعديل للبالغ 100 ريال سعودي وللطفل 50 ريال سعودي، وللرضيع 10 ريال سعودي.