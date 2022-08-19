رسوم وخطوات استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية 2022

استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية، أصبح أمرا سهلا للغاية، عقب سماح المملكة للمرأة بقيادة السيارة في عام 2018، ولكن الإدارة العامة للمرور وضعت بعض الشروط والضوابط لكي تحصل النساء على رخصة القيادة، وكذلك حددت الرسوم والأوراق المطلوبة، وهذا هو محور حديثنا في هذا الموضوع.

طرق استخراج رخصة قيادة للنساء

حددت الإدارة العامة للمرور في السعودية، وجهتان يمكن من خلالهما تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة للنساء والمقيمات.

الطريقة الأولى من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تابع لمنصة أبشر في المنطقة التي تسكن فيها السيدة الراغبة في استخراج رخصة.

الطريقة الثانية إلكترونية، من خلال الدخول إلى منصة أبشر من هنا، وتقديم طلب اصدار رخصة قيادة للنساء إلكترونيا.

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة القيادة

يجب على كل سيدة ترغب في استخراج رخصة قيادة، سواء كانت سعودية الأصل أو من المقيمات، أن تحضر الوثائق التالية:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للنساء السعوديات.

صورة من بطاقة الإقامة (للمقيمات).

وثيقة تثبت دفع رسوم رخصة القيادة.

6 صور شخصية بقياس ٤×٦ (للمقيمات).

وثيقة تثبت اجتياز التدريبات الخاصة بالقيادة بنجاح.

شروط استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية

وضعت الإدارة العامة للمرور في السعودية، مجموعة شروط للحصول على رخصة قيادة للنساء والمقيمات أبرزها التالي:

اجتياز الكشف الطبي، والتأكد من خلو المرأة من أي مانع صحي يعوق قدرتها على القيادة.

في حالة استخراج رخصة قيادة خاصة؛ يجب ألا يقل العمر عن 18 سنة.

في حالة استخراج رخصة عامة يكون الحد الأدنى للعمر هو 20 سنة.

يجب أن يخلو سجل المرأة الجنائي من السوابق.

ضرورة دفع الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة.

اجتياز الاختبار النظري بنجاح.

رسوم استخراج رخصة قيادة للنساء

هناك مجموعة من الرسوم يجب سدادها من أجل اصدار رخصة القيادة وهي:

450 ريال لكي تلتحق المرأة بدورة تعليم قيادة خصوصية منظمة.

100 ريال في حالة الالتحاق بدور تعليم قيادة خصوصية منتسبة.

85 ريال في حال استخراج رخصة لمدة عامين، ويرتفع الرقم كلما زاد عدد السنوات.

دفع مبلغ 10 ريال في حالة الرسوب في الاختبارات والرغبة في إعادة الاختبار من جديد.

شروط حجز موعد رخصة قيادة للنساء

هناك بعض الضوابط التي يجب اتباعها في حين قررت حجز موعد لرخصة القيادة إلكترونيا أبرزها

أن يكون لديك حساب مصرفي ساري وبه رصيد يسمح لك بسداد الرسوم المطلوبة.

ضرورة وجود حساب خاص بك في منصة أبشر، ومن خلاله تقوم بعمل حجز موعد من قائمة المواعيد المتاحة.

قدمنا لكم في هذا الموضوع كل ما يتعلق بخطوات استخراج رخصة قيادة للنساء والمقيمات في السعودية، ونتمنى للجميع التوفيق.