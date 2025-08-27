رسوم مدارس التربية الخاصة ترهق الأسر.. والتعليم تطلق مبادرة استثمار المرافق

كشفت دراسة حديثة عن وجود تفاوت كبير في رسوم مدارس التربية الخاصة بالمملكة حيث تصدرت المنطقة الشرقية قائمة أعلى المناطق في رسوم هذه المدارس، بينما سجلت تبوك أدنى رسوم مقارنة بالمناطق الأخرى، وأوضحت الدراسة أن هذا التباين يعكس اختلاف مستوى الخدمات التعليمية والمرافق المقدمة، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والتجهيزات مما يجعل أولياء الأمور أمام تحدي لاختيار المدرسة الأنسب لأبنائهم من حيث الجودة والتكلفة مع مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة.

مع انطلاق العام الدراسي الجديد سجلت رسوم مدارس التربية الخاصة في القطاع الأهلي تفاوتًا ملحوظًا بين المدارس، فقد وصل في بعض الحالات إلى 100% اختلاف بين أقل وأعلى رسوم بحسب ما ورد في موقع وزارة التعليم الذي يحتوي على كشف شامل يضم نحو 300 صفحة تقريبًا يتضمن جميع مسميات المدارس الأهلية ومناطق تواجدها والرسوم المقررة لكل منها.

على ذلك طالب عدد من أولياء الأمور وزارة التعليم بالتدخل للحد من ارتفاع الرسوم وضبطها خصوصًا في قطاع التربية الخاصة الذي يعتبر الأسر فيه الأكثر تضررًا من الفروقات الكبيرة، كما أضاف سلطان المطيري أن تفاوت الأسعار بين المدارس أصبح واضحًا وترك ضبط الرسوم للملاك دون تقنين يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر.

اتفق معه عبدالله الشمري والد لطفل من فئة التربية الخاصة مشيرًا إلى أن الرسوم في العاصمة الرياض وصلت إلى نحو 100 ألف ريال سنويًا وهو مبلغ كبير يصعب على الأسر تحمله مما يجعل من الضروري وجود طرق لتنظيم هذه الأسعار بما يحقق العدالة ويخفف العبء المالي على أولياء الأمور.

أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع هيئة “منشآت” مبادرة استثمار المرافق التعليمية لدعم إدارة وتأجير المرافق في المدارس الأهلية خارج أوقات الدوام الرسمي حيث تهدف المبادرة إلى رفع العائد المالي للمدارس وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة عبر ربط العرض والطلب أتمتة التأجير والإدارة، كما تشمل المرافق الملاعب والصالات والفصول والمعامل والمكتبات والمسابح والمقاصف وقاعات الاجتماعات، مع إمكانية تنفيذ أنشطة تعليمية ورياضية وثقافية وترفيهية وصحية لخدمة الطلاب والمجتمع.