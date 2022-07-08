رسوم جواز السفر السعودي وشروط اسخراجه وترتيبه عالميا 2022

رسوم جواز السفر السعودي تختلف بـ اختلاف مدة صلاحيته حيث يمكن إصدار جواز السفر لمدة 5 سنوات أو 6 سنوات وله عدة أنواع ويحتوي على 48 صفحة بالإضافة إلى صورة صاحب الجواز ومعلوماته الشخصية وتكون مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، كما ويتم تحديد تاريخ صلاحية الجواز وسنة الإصدار والانتهاء بالتقويم الهجري والميلادي، بالإضافة إلى تضمين البيانات الشخصية بشيفرة خاصة أسفل الصفحة الأولى في جواز السفر السعودي، ولا بد لنا أن نتعرف على شروط استخراج الجواز السعودي وترتيبه عالميا بالإضافة إلى رسوم جواز السفر السعودي.

شروط استخراج جواز السفر السعودي العادي

أن يكون الشخص مواطنا سعوديا مقيما في السعودية. دفع رسوم جواز السفر السعودي. عدم تراكم المخالفات المرورية أن يمتلك صاحب الطلب صورة وبصمة. آلا يكون حاصل على جواز سفر سابقا. إصدار الجواز يكون خاص بـ رب الأسرة. يمكن إصدار جوازات سفر لمن تقل أعمارهم عن 21 سنة.

رسوم جواز السفر السعودي

يُمكن للمواطنين السعوديين بعد دفع رسوم جواز السفر السعودي الحصول عليه ويكون صالح لمدة 5 سنوات برسوم تبلغ قيمتها 300 ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار جواز سفر صالح لمدة عشر سنوات بعد دفع رسوم جواز السفر السعودي بقيمة 600 ريال سعودي.

خطوات الحصول على جواز سفر سعودي بواسطة منصة أبشر

الولوج إلى منصة أبشر.

الضغط على تبويب أبشر أفراد.

إدخال البيانات الشخصية.

الضغط على تسجيل الدخول.

إدخال كود التحقق.

الضغط على أيقونة المواطنين.

الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خدمات الجواز.

تحديد الخدمة المطلوبة.

تقديم الطلب.

الاحتفاظ برقم العملية.

ترتيب جواز السفر السعودي عالميا وأهم مميزاته

يحتل جواز السفر السعودي عالميا المرتبة 65 عالميا، يمنح جواز السفر السعودي حامله العديد من المميزات بالإضافة إلى تعدد وجهات السفر المختلفة. يمكن لحامل جواز السفر السعودي دخول 42 دولة من دون الحصول على تأشيرة. 33 دولة تمنح حامل جواز السفر السعودي التأشيرة في المطار لحظة وصوله. لدى الحصول على تصريح السفر الإلكتروني يمكن لحامل الجواز السعودي أن يسافر إلى 4 وجهات دولية.

جواز السفر الإلكتروني الجديد

في بداية 2022 تم الإعلان عن إطلاق الجواز الإلكتروني أو الرقمي، ومع إطلاق هذا النوع من الجوازات إلا أن العمل بالجواز التقليدي لا يزال ساريا إلى حين الإعلان رسميا عن انتهاء مرحلة التدشين والإطلاق الرسمي للجواز الجديد.

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