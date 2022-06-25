تعتبر جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية أحد أفضل الجامعات في المملكة العربية السعودية، وتقوم الجامعة بتقديم برامج التعليم العالي بجودة عالية، حرصًا منها على تقديم جيل من الخريجين قادر على تلبية احتياجات السوق السعودية والمساعدة في تطوير قطاعات السعودية المختلفة، وتهتم الجامعة بتوفير أفضل البرامج التعليمية للطلاب، وتساعد في إعداد الطلاب بالمهارات المتعددة ليصبحوا رواد في مجالاتهم الخاصة، كما تقوم الجامعة بالاستفادة من أبحاثها التطبيقية لتوفير بيئة أكاديمية تحفز على التعلم المستمر.

رسوم جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية في السعودية 1444

توفر جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية العديد من البرامج التعليمية لطلابها، فتقدم الجامعة من خلال كلياتها الأربع برامج البكالوريوس والدراسات العليا عالية الجودة، وتقدم جامعة الأعمال والتكنولوجيا البرامج التي تتماشي مع سوق العمل، وتعمل بجهد كبير لإعداد الطلاب في مختلف التخصصات لمواجهة سوق العمل ورجال الأعمال، وقد صرحت الجامعة عن التخصصات التي تقدمها، وعن قيمة ونوع الرسوم لكل فصل دراسي، كما أوضحت رسوم البكالوريوس والماجستير، وجاءت الرسوم كالتالي:

يلزم على الطالب سداد قيمة رسوم السماح بالدخول والتي تبلغ ألف ريال سعودي عن كل فصل دراسي.

تبلغ رسوم التسجيل في الفصل الدراسي 500 ريال سعودي لكل فصل غير مستردة.

تبلغ رسوم مستويات اللغة الإنجليزية 6500 ريال سعودي.

رسوم البكالوريوس في جامعة الأعمال والتكنولوجيا

كشفت جامعة الأعمال والتكنولوجيا عن رسوم دراسة البكالوريوس في كلياتها المختلفة، وأوضحت الجامعة عن عدد الساعات المعتمدة للدراسة والتي جاءت كالتالي:

يتم دراسة عدد 125 ساعة للحصول على بكالوريوس كلية إدارة الأعمال CBA وذلك برسوم مالية 1600 ريال سعودي.

يتم دراسة عدد 6 ساعة للحصول على بكالوريوس التدريب التعاوني لكلية إدارة الأعمال CBA وذلك برسوم مالية 1000 ريال سعودي.

يتم دراسة عدد 125 ساعة للحصول على بكالوريوس كلية جدة للإعلان JCA وذلك برسوم مالية 1700 ريال سعودي.

يتم دراسة عدد 6 ساعة للحصول على بكالوريوس التدريب التعاوني لكلية جدة للإعلان JCA وذلك برسوم مالية 1000 ريال سعودي.

يتم دراسة عدد 131 ساعة للحصول على بكالوريوس كلية القانون CL وذلك برسوم مالية 1600 ريال سعودي.

رسوم أقسام الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا

أعلنت جامعة الأعمال والتكنولوجيا عن رسوم أقسام كلية الهندسة بشكل منفصل، والتي تختلف من قسم لأخر باختلاف الاعتمادات، وذلك كالتالي:

رسوم قسم الهندسة الصناعية 1600 ريال سعودي بعدد 14 اعتماد كمتطلبات للجامعة، بينما رسوم متطلبات الكلية بعدد 33 اعتماد فتبلغ 2300 ريال سعودي.

رسوم قسم الهندسة المدنية 1600 ريال سعودي بعدد 14 اعتماد كمتطلبات للجامعة، بينما رسوم متطلبات الكلية بعدد 33 اعتماد فتبلغ 2300 ريال سعودي.

رسوم قسم الهندسة الكهربائية 1600 ريال سعودي بعدد 14 اعتماد كمتطلبات للجامعة، بينما رسوم متطلبات الكلية بعدد 33 اعتماد فتبلغ 2300 ريال سعودي.

رسوم قسم هندسة ميكانيكي 1600 ريال سعودي بعدد 14 اعتماد كمتطلبات للجامعة، بينما رسوم متطلبات الكلية بعدد 33 اعتماد فتبلغ 2300 ريال سعودي.

رسوم قسم هندسة البرمجيات 1600 ريال سعودي بعدد 14 اعتماد كمتطلبات للجامعة، بينما رسوم متطلبات الكلية بعدد 33 اعتماد فتبلغ 2300 ريال سعودي.

رسوم قسم الهندسة المعمارية 1600 ريال سعودي بعدد 14 اعتماد كمتطلبات للجامعة، بينما رسوم متطلبات الكلية بعدد 33 اعتماد فتبلغ 2300 ريال سعودي.

رسوم الماجستير في جامعة الأعمال والتكنولوجيا

بينما جاءت رسوم الماجستير في الأعمال والتكنولوجيا طبقًا لعدد ساعات الدراسة المعتمدة كالتالي: