رسوم تصديق الغرفة التجارية السعودية للأفراد الكترونياً 1444 2022

يرغب العديد من المواطنين السعوديين معرفة طريقة تصديق الغرفة التجارية للأفراد أون لاين، وتعد خدمة تصديق الغرفة التجارية السعودية هي أحد الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين الاشتراك في إعداد الوثائق والمعاملات لمنشآته وتصديقها بطريقة إلكترونية بدون الاضطرار إلى التوجه إلى مقرات وفروع الغرفة التجارية، وتأتي هذه الجهود ضمن حرص الحكومة السعودية على تسهيل إجراء الخدمات على المواطنين بالاعتماد على الرقمنة والتقنية الحديثة بدلاً من الإجراءات الورقية طبقاً لرؤية السعودية 2030م، وفيما يلي سوف نوضح رسوم تصديق الغرفة التجارية أون لاين وكيفية التصديق.

طريقة تصديق الغرفة التجارية للأفراد 1444

حيث يهتم مجلس الغرف التجارية السعودية على القيام بتقديم الخدمات إلى المواطنين بطريقة إلكترونية ومن ضمنها تصديق الغرفة التجارية للأفراد، وفيما يلي سوف نوضح لكم خطوات تصديق الوثائق إلكترونياً:

يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي لمجلس الغرف السعودية. ثم قم بالبحث عن قائمة الغرف التجارية والصناعية. قم باختبار الغرفة التجارية المرادة. الآن اضغط على الخدمات الإلكترونية. قم بتسجيل دخولك إلى الموقع أو عليك إنشاء حساب جديد. انقر على خدمة تصديق الوثائق. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك. قم الآن بتسديد الرسوم المطلوبة. انقر على استكمال الطلب.

رسوم تصديق الغرفة التجارية للأفراد أون لاين

وقد أكدت الغرفة التجارية على ضرورة دفع رسوم خدمات الغرفة التجارية ودفع كل الرسوم المطلوبة، وتتمثل رسوم تصديق الغرفة التجارية إلكترونياً كما يلي:

رسوم “الفئة الممتازة”: يدفع رسوم 10000 ريال.

ورسوم “الفئة الأولى”: 5000 ريال.

ورسوم “الثانية”: 2000 ريال.

والثالثة: 800 ريال.

والرابعة: 300 ريال.

أما الخطابات والشهادات رسومها 25 ريال للتصديق الورقي و35 ريال للتصديق الإلكتروني.

شروط تصديق الغرفة التجارية

ويعد هناك مجموعة من الشروط لكي تقوم بتصديق الغرفة التجارية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: