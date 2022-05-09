رسوم تجديد الجواز وشروط وطريقة القيام بتجديده

يرغب الكثيرون في معرفة رسوم تجديد الجواز منتهي الصلاحية والتعرف على جميع الرسوم المستحقة وأيضًا التعرف على طريقة تجديده وبكل سهولة، وذلك لكون جواز السفر السعودي بمثابة وثيقة رسمية للمواطن تُمكنه من السفر داخل وخارج المملكة كما يعتبر هوية وطنية له لإثبات الجنسية السعودية، وقد نصت الإدارة العامة للجوازات في المملكة على ضرورة تجديد جميع الجوازات فور إنتهاء صلاحيتها لكي يتمكن كل مواطن وبكل سلاسة من السفر داخل وخارج البلاد، وسوف نتطرق في الحديث عن تلك الرسوم وكذلك طريقة تجديده وأيضًا شروط القيام بذلك.

رسوم تجديد الجواز

تختلف قيمة الرسوم المدفوعة بإختلاف مدة صلاحية الجواز وذلك في حالة تجديده لمدة 5 أو 10 سنوات:

بحيث تبلغ رسوم تجديد الجواز لمدة 5 سنوات 300 ريال سعودي.

وتبلغ رسوم تجديد الجواز لمدة 10 سنوات 600 ريال سعودي وجميع هذه الرسوم لمن تصل أعمارهم إلى 21 عامًا فأكثر.

شروط تجديد جواز السفر

توجد بعض الشروط التي يجب الإطلاع إليها لكي تتمكن من تجديد جواز السفر الخاص بك:

تأتي في مقدمة الشروط هو أن يكون جواز السفر منتهي الصلاحية.

يجب تسديد جميع رسوم تجديد الجواز المُستحقة.

ضرورية وضع صورة شخصية لصاحب الجواز الراغب في تجديد جوازه.

من الضروري أيضًا مراجعة جميع الغرامات و المخالفات المرورية والقيام بتسديدها والخاصة بصاحب الجواز.

والقيام بتسديدها والخاصة بصاحب الجواز. القيام بوضع البصمة الخاصة بصاحب الجواز.

من أهم شروط تجديد جواز السفر هو أن يكون صاحب الجواز متواجد داخل المملكة السعودية.

في حالة إذا كان صاحب الجواز أقل من 21 سنة فإن الجواز يتم تجديده من قبل ولي الأمر.

أما في حالة إذا كان صاحب الجواز 21 عامًا فأكثر فإن الجواز يتم تجديده من على حساب هذا الشخص ومن خلال منصة أبشر الإلكترونية .

. يتم تجديد الجواز إلى عدد السنوات التي يرغبها صاحب الجواز سواء كان 5 أو 10 سنوات وذلك بشرط أن يكون صاحب الجواز أكبر من 21 عامًا.

كيفية تجديد جواز السفر

فكما أوضحنا سابقًا رسوم تجديد الجواز وشروط تجديده سنتناول أيضًا طريقة تجديده من خلال هذه الخطوات: