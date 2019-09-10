رسوم تأشيرة العمرة الجديدة عقب قرار إلغاء غرامة تكرار أداء المناسك

قيمة رسوم تأشيرة العمرة الجديدة عقب صدور مرسوم ملكي يقضى بـ إلغاء رسوم تكرار العمرة وفق اللوائح، ليس هذا فقط بل وإعادة هيكلة رسوم تأشيرة الحج والزيارة والمرور من أرضي المملكة، وسنرصد لكم ردود الفعل حول هذا القرار وتأثيره على قيمة رسوم العمرة ورسوم الزيارات والمرور من السعودية، وهل سيحدث تغييرات على قيمة رسوم الحج للعام المقبل، من خلال المتابعة للتقارير والقرارات التي ستصدر عن الجهات الرسمية، وسط تلميحات بزيادة أسعار برنامج العمرة بنسبة حوالي 20% .







العديد من مسئولي الشركات السياحية في بعض الدول العربية، أوضحوا لوسائل الإعلام قيمة رسوم تأشيرة العمرة الجديدة عقب صدور قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، بما في ذلك رسوم ضريبة القيمة المضافة والخدمة الإلكترونية، وحتى الآن لم يتم توضيح تأثير تلك القرار على قيمة رسوم الحج والزيارة والمرور .

قيمة رسوم تأشيرة العمرة الجديدة







نقلت بعض الصحف المصرية تصريحات ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، حول قيمة رسوم تأشيرة العمرة الجديدة عقب صدور مجموعة من الضوابط لتنظيم الرحلات، والتي تقدر في حدود 300 ريال سيدفعها أع معتمر يتقدم بطلب لأداء العمرة، ونقل موقع مصراوي تلك التصريحات وهي على النحو المبين أدناة، حيث أشار بعض المسئولين لبدء الأسعار للمستوى الاقتصادي من 14 ألف جنيه،







رسوم العمرة القيمة بالريال السعودي رسوم الخدمات الإلكترونية 88.75 ريال قيمة الباقة الأساسية 100 ريال ضريبة القيمة المضافة 9.44 ريال رسوم العمرة الجديدة على كل متقدم بطلب 300 ريال الإجمالي 498.18 ريال

وأضاف أن هناك رسوم تخص التأمين الطبي على كل معتمر تدفع مقابل تلقي الخدمات الطبية أو شحن الجثمان في حالة الوفاة، لكنها لم تحدد بعد وسيصدر بها مرسوم ملكي.







الرسوم الموضحة بعالية هي ما استشففناه من تصريحات بعض المسئولين لحين صدور البيانات الرسمية عن الجهات المنظمة وتشكل كافة التفاصيل، بما في ذلك قيمة التغييرات على رسوم تأشيرة الزيارة والحج والمرور.