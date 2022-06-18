الفئات المعفاة من رسوم النقل المدرسي 1444 ورابط التسجيل عبر noor.moe.gov.sa

تُعتبر شركة رافد واحدة من أهم الشركات الخاصة بالنقل والتابعة لوزارة التعليم السعودي، حيث أعلنت عن بدء استقبالها للتسجيل في النقل المدرسي للعام القادم لجميع الطلاب، فهي تعمل على توفير العديد من الخدمات الهامة التي تشغل بال أولياء الأمور، لذا يتساءل الأشخاص عن الفئات المعفاة من رسوم النقل المدرسي وسوف نوضح ذلك عبر مقالنا هذا.

الفئات المعفاة من رسوم النقل المدرسي

أعلنت شركة رافد للنقل المدرسي عن الفئات المعفاة من الرسوم الخاصة بالنقل المدرسي وجاءت تلك الفئات على النحو التالي فيُمكنهم الاستفادة من خدمة النقل دون تسديد مقابل مالي:

كافة الطلاب من الأسرة المُستفيدة من الضمان الاجتماعي بالمملكة.

الطلبات والطلاب من ذوي الهمم وأيضًا أصحاب الإعاقات الخاصة.

طلاب مدارس الدمج بالسعودية.

رابط التسجيل في النقل المدرسي

يُمكنك التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور الإلكتروني لذا لابد من اتباع الآتي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوابة نور التعليمية.

النقر على تسجيل الدخول ثم انتقل إلى الخدمات ثم اختر خدمة النقل المدرسي.

اختر تقديم طلب النقل ثم أكتب البيانات المطلوبة ثم أدخل رمز التحقق.

النقر على خانة دفع الأجر ثم اختيار خانة نعم.

طرق التواصل مع شركة تطوير خدمات النقل رافد

لكي تتمكن من التواصل مع شركة تطوير خدمات النقل المدرسيعن طريق الآتي: