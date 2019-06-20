أعلنت المملكة العربية السعودية في بداية العام الماضي 2018 عن تحصيل رسوم مالية جديدة للمقيمين بها، وتم تفعيلها بالفعل في بداية شهر يناير 2018 علي أن تكون الزيادة مقسمة علي السنين القادمة حتي تستقر، وذلك لتحصيل رسوم المرافقين في السعودية، وسوف نوضح لكم عبر التقرير التالي جميع التفاصيل التي تخص رسوم المرافقين في المملكة، فضلا على توضيح المواعيد الرسمية لزيادة معدل الزيادات على الإقامة داخل المملكة والمرافقين، ودشنت المملكة العربية السعودية عن موعد تطبيق الرسوم المالية على المقيمين داخلها للمرة الثانية على التوالي المقيمين في السعودية .
وأعلنت الدولة عن تطبيق تلك الزيادات بشكل رسمي في بداية شهر يناير 2018، وذلك وفقًا لقرارات الجهات المعنية في المملكة، والتي قد بلغت الرسوم نحو 400 ريال سعودي عن العمالة الزائدة، بينما بلغت نحو 300 ريال على العمالة المساوية للعمالة السعودية بالشركات والمؤسسات الخاصة بها.
موعد تطبيق رسوم مالية جديدة على المقيمين في السعودية
وقد أعلنت الجهات المختصة في السعودية على أن الرسوم الخاصة بالمقيمين في المملكة سوف تزيد للمرة الثانية بقيمة 200 ريال سعودي، وذلك في 2018، بينما سوف تزيد الرسوم بقيمة 300 ريال سعودي على العمالة الفائضة في بداية عام 2019، على أن تزيد مرة أخرى في بداية عام 2020 لتسجل نحو 400 ريال سعودي، وبناء على تلك الزيادات الخاصة بالعمالة المؤقتة، سوف تلجآ شركات التوظيف إلى الاعتماد على العمالة السعودية بدلا من المغتربين والمُقيمين بها.
قد يهمك.. رابط موقع أبشر absher المديرية العامة للجوازات للوافدين والمواطنين
وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن بدء تطبيق الرسوم الثانية على المقيمين بها مطلع الشهر القادم، يناير 2018’، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت عن فرض رسوم خلال الفترة الماضية، وتحديدا مطلع شهر يوليو المنقضي، وتسعى المملكة السعودية إلى الاستفادة من الكوادر البشرية السعودية والاعتماد عليها اعتماد كلي، بدلا من الاعتماد على الوافدين والمقيمين بها، وذلك آملا في الارتقاء بالسعودية وتحقيق الرخاء في كافة مجالات الحياة المتنوعة.
فئات يتم استثناءهم من الرسوم الخاصة بالعمالة الوافدة في السعودية
وهناك الكثير من يبحث عن الفئات التي تم الإعلان عنها للاستثناء من دفع الرسوم المالية الخاصة بالعمالة الوافدة، وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال، حيث صرحت وزارة العمل والتنمية عن عدة فئات يتم استثناءها من سداد الرسوم التي تخص العمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية بداية من العام 2018 وتتمثل تلك الفئات في التالي :-
زوج المواطنة، زوجة المواطن، المنشأت المتراوح عملتها ما بين 1 و5 عمال، الأبناء المواطنين من غير السعودين، الاستقدام الفرع الخاص بتأجير العمالة المنزلية، عمالة مكاتب وشركات، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الجنسيات المعفاة من الإبعاد، في حالة المنشآت التي يزيد عمالها عن 9 يتم إعفاء 4 عمال في حالة مالك المنشأة متفرغ للعمل
انفوجراف يوضح الرسوم الجديدة على الوافدين في السعودية
أما عن الصورة التالية فهي توضيح تفاصيل الرسوم الجديدة التي يتم تطبيقها على العمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية، كما جاءت من الحكومة السعودية من أجل الوافدين في المملكة.
الرسوم المالية للعمالة والمرافقين داخل المملكة العربية السعودية 2017 – 2020
وهناك الكثير من العمالة الوافدة داخل المملكة ما زالت تستعلم عن الرسوم المالية التي تخص العمالة الوافدة، ونحن نوفر لك من خلال موقعنا نجوم مصرية بالتفصيل جميع هذه التفاصيل والتي تخص الكثيرون من العمالة الوافدة والمرافقين، بداية من عن عام 2017 وحتي 2020م في المملكة العربية السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن المصريين عم أكثر فئة تتواجد في المملكة العربية السعودية، وتحتكر العديد من المهن المختلفة، وسوف تشهد الفترة القادمة عودة العديد منهم إلى الأراضي المصرية، نتيجة لزيادة قيمة الرسوم التي تم فرضها مؤخرا السلطات السعودية على كافة المقيمين بالمملكة، والتي من المحتمل زيادتها مجددا بمرور الوقت.
الفئات المستثناة من رسوم المقابل المالي في السعودية بداية من 2018
ومنذ أن شرعت السلطات السعودية عن قرارها في تحصيل رسوم مالية جديدة على المرافقين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، فهناك الكثير والكثير من الاعتراضات حول هذا القرار، واعتبراها الوافدين إجحافًا في حقهم كأشخاص مغتربين مقيمين في المملكة، حيث أن بعض الوافدين لديه زوجة واثنان، وبالتالي أصبحت الرسوم مستحيلة وغير ممكنة.
ووفق تقرير البنك السعودي الفرنسي، أكد على أن العمالة التي سوف تغادر المملكة العربية السعودية بحلول عام 2020 نحو 670 ألف شخص، أي أن معدل المغادرين من العمالة الأجنبية يقدر 165 ألف شخص سنوي، وأكدت التقارير أيضًا إلى أن بعد قرار تطبيق الرسوم، سوف يتم توفير 20 مليار ريال على مدار الثلاث سنوات الآتية.
4 جنسيات معفاة من الرسوم المالية في القطاع الخاص
وقد أوضحت الوزارة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد أربعة جنسيات يمكن تطبيق عليها الإعفاء من الرسوم المالية داخل المملكة العربية السعودية، وتتمثل تلك الفئات والجنسيات في الأربعة جنسيات التالية:-
- الجنسية الفلسطينية بوثيقة مصرية
- اتحاد ميانمار
- المقيم البلوشي
- تركستان
رسوم الموافقين في المملكة وإمكانية تقسيطها
وقد أعلنت المديرية العامة للجوازات أن لا يوجد أي إمكانية للتقسيط الخاص باستقدام الأسر، وأن الرسوم يتم تسديدها دفعة واحدة، وإحدى التغريدات من الجوازات جاء ردًا على أحد العاملين قالت “تُسدد الرسوم الاستحقاق المالي دفعة واحدة”، وفي حالة فتح باب التقسيط سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وعبر المواقع المعتمدة الرسمية.
مواعيد سداد رسوم المرافقين في المملكة
وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يجب أن يتم سداد المقابل المالي الخاص بالمرافقين قبل أن يتم إصدار تأشيرة خروج وعودة، أو تجديد هوية المقيم، أي أنه على المقيمين في المملكة سداد رسوم المرافقين قبل أن يتم تجديد الإقامة أو تأشيرة الخروج والعودة، ولكن سوف نتواصل معكم لرصد كل ما هو جديد في رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية، وفي حالة تواجد أي أوامر ملكية جديدة سوف نقوم بتحديثها على الفور فقط تابعونا.
الرسوم على المقيمين أنواع مختلفة وتتمثل في التالي :-
ومن خلال الصورة يتضح نوعان من الرسوم المفروضة علي المقيمين والمرافقين وتنقسم إلي نوعان وهما :-
- المقابل المالي للمقيم .. ويقوم بها العامل نفسه بدفع الرسوم إلي الشركة التابعة له وهي الفئة التي تتواجد في الصورة المرفقة في العمودين الأول والثاني.
- رسوم المرافقين .. وهذه الرسوم التي تتواجد في العمود الثالث وهي يقوم العامل نفسه بدفع الرسوم للمرافقين المتواجدين معه بنفسه في المملكة العربية السعودية.
وبهذا فقد عرضنا عليكم جميع الأنواع التي يتم تخصيل منها رسوم المرافقين كما وردت من الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة.
تحديث.. صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه لا يوجد أي تعديلات على رسوم المرافقين كما انتشر في بعض المواقع الاجتماعية، وأوضحت أنه في حالة تواجد أي إعلانات عن تغير الرسوم سوف يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية المعلن عنها.
تحديث.. وفي ظل المتابعة اللحظية لمعرفة رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية للوافدين والمقيمين داخلها والزيارات العائلة، لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل جديدة أخرى، وفي حالة تواجد أي قرارات سوف نقوم بعرضها على الفور، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات التي توجد أسفل الموضوع، وسوف نحضر لكم الإجابات في ظل القرارات الرسمية المعتمدة من الحكومة السعودية.
صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساء أمس عبر موقعها الرسمي على موقع التغريدات تويتر، بشأن تثبيت الرسوم المالية للعمالة الوافدة داخل المملكة، بالإضافة إلى إلغاء المرافقين فضلا على أنه تم التأكيد من إلغاء كافة المعلومات التي صدرت بخصوص تلك الشأن عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
التعليقات
اليمنينين أولى برفع الرسوم عنهم لهم فضل كبير بعد الله على سد ثغرات العدو فالحد الحنوبي ويقتل من ابناءهم الكثيييير وييتم اطفالهم وترمل نساءهم والبلد حروب ومجاعات فإلى أين السبيل لاحول لهم ولاقوه الا بالله ثم الوقفة السلمانيه الابيه الابويه
سعيد جدا بهذه القرارات والسبب الاجانب ضيقوا علينا بالقطاع الخاص وعملوا لوبيات لمحاربة المواطن ايضا فئه كثيره استغلت السعوديين من باب العروبه والدين واكلونا وتطاولوا علينا وتعدوا حدودهم يستاهلون جعلهم على هالحال وأسواء بعد الوافدين المشردين اذهبوا الى كندا فهي بلد المستقبل
عقبال ماتشرد
انت انسان حاسد واناني لا تحب الخير لغيرك الظروف هي اللي جابرة الناس تهاجر أوطانها
ارجوا الرد منكم انا السنه الجايه انشاء الله بدي اروح ادرس ثالث ثانوي بالسعوديه وابوي عايش بالسعوديه كيف ابوي بدو يجيبني عندووهل علي رسوم شهريه اذا جابني عندو ارجو الرد
انقلع وخلك بديرتك
ان شاء الله ملك الانسانية والحزم سلمان الخير يلغي رسوم المرافقين فاملنا في الله عزوجل وفيه طال عمره كبير
طز بسلمان وابنه الدب الداشر ابن الحرام الله لا يوفقه ويموته هو وابوه المهتوه اللصوص المجرمين جماعة المناشير وقطع الرؤوس
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله عليه توكلت وهوا رب العرش العظيم
فوضنا امرنا الي الله . وحسبي الله ونعم الوكيل
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
كلنا اخوان ان شاءالله كلها فتره وتعدي وربي يفرجها ان شاءالله علينا وعليكم
اختكم ام سلطان
نناشد الملك سلمان حفظه الله ورعاه ملك الحزم والانسانية بان يلغي تلك الرسوم على اخواننا المقيمين في بلاد الحرمين الشريفين وقد عهدنا منه رعاه الله الرحمة والعطف على المسلمين في كل مكان ادام عز المملكة وامنها واستقرارها في ظل حكومتكم الرشيدة
الحمدالله رب العالمين اولا واخيرا
وكلامك بان مكه والمدينة هيا من جلبت الناس ولولاها لما بقيا احد الحمدالله انه امن علينا بهذه البقاع الطاهرة وثانيا لو كنا تقول لما بقيا احد لانهم سيأدون مناسكهم ويعودون .. اذا لماذا البقاء اذا لم يكن سواها من منافع لناس ..؟
وان سبق وان مرة مجاعة واكل اهلنا الكلاب والقطط فهذا جذب وارضنا معظمها صحاري وقافرة .. فما تقول بمن تشق الانهار اراضيهم والمزارع والحقول والمياة العذبة ومع كل هذا لاتزال تعاني الفقر والجوع ..؟
واذا كان تعاملنا سيء فانت مجحف بحق السعوديين فان بذر من شخص سوء فتعميمك ينم عن جهل ويبين كمية الحقد لهذه الارض التي حباها الله بان جعل فيها قبلته وقبر رسوله الكريم .. والله يعلم اين يضع امانته وقبلته .. فلو كانت في بلدك او بلد اخر الله اعلم كيف سيكون الحج والعمره .. ولا اظن بان تكاليف السفر ستكفي هذا اذا لم تضعوا سعر لكل المناسك وسعر للامن وسعر للماء وسعر للخدمات وسعر لترتيب وسعر لكل ماتقدمه المملكة لزوار بالمجان .. والحمدالله عدد خلقه وحبات الثرا والله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الحاقدين امثالك وان يجعل حقدكم في حلوقكم ..
سعر للمناسك !!! ليه مكة والمدينة ملك للسعوديه وتبغوا تتاجروا فيها ! وأول مرة اسمع سعر للامن هههههههه لما تسافر اي بلد يدفعوك سعر للامن ! فعلاً مسخرة وجبروت
للأسف قرار خاطىء..نرجوا من الله ثم من الحكومة التراجع في هذا القرار..لأن في كثير منهم ولد بالسعودية وترعر فيها ولا يعرف بلده..اين يذهب؟
كل عائلتة في السعودية…اخوننا المغتربين كان الله في عونكم….سعودي محب لكم
تعليق راقي من شخص راقي
كفو حقا النادرون قليلون
جزاك الله خير على هذي اللفته
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت
أن السعادة فيها ترك ما فيها
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها
إلا التي كان قبل الموت بانيها
عشنا في السعوديه في غير السعوديه عشت في غنا ام في فقر كللللله ذاااهب
الحمد لله ع كل حال هذه هي الرسوم الخاصة بالمرافقين
لماذا الدول الاوربية فيها اجانب ما يقدروا يستغنوا عنهم ؟
والله الدنيا تشوف فيها عجب انا انولدت فالسعوديه وماعرف غيرها ولا خرجت منها والله يشهد علي اموت بتراب السعوديه وتجيك ناس ترفع الضغط وتقولك روح لبلدك واكلتونا ومدري ايش
ياخي حط نفسك مكان الشخص قبل ترمي كلام لأن الدنيا دواره ومحد بياخذ اكثر من رزقه الي مكتوب له
لكن يجيك يوم تحس بالي نحس فيه لازواج ولاشغل ولامستقبل
لكن الله يفرجها علينا وييسر امرنا
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أقول المنة لله وحده وهي لا للسعودية ولا لغيرها
ثانيا المسلم يعيش حيث شاء في أرض الله عز وجل كونه مسلم .
ثالثا لولا مكة والمدينة أظن أنه لن يبقى أحد في السعودية لأجل معاملتكم السيئة إلا من رحم ربي .
ثم إنكم إلى عهد قريب جدا أكلتم الجيف والكلاب وهذا بشهادة مشايخ من السعودية .
فاحمدوا الله ولا تجهلواااااا.
دوره اقتصاديه جديده على العالم كله الدنيا كلها تغيرت بكل مكان الله يرحم خلقه
تراكم غلطانين ترا الأجانب نعمة بالنسبة للسعودية لأن بعضهم يشتغلون مهن كثيرة ميكانيكي طباخ سواق تصليح وحلاق وناس الي يعرفو يسوون مباني زي كدا
روح بلادكم وريحونا جبت لنا الحسد
قيل لأعرابي : لقد أصبح رغيف الخبز بدينار
فأجاب : والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار
أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني.
ولا تحسب أن الله غافل عنهم
اللهم احفظ بلاد الحرمين
الارض . ارض الله الخالق وفضل الاجانب علي المملكة كفضل السماء علي الارض . لان الانسان هو الحياه . ولولا عقلاء المملكة والاسرة الحاكمة والاجانب لما كنتم
روح بلادك
هشوف حد منكم عندنا فمصر
مش هياخد غيّر بالجزمة
..🤦🏻♂️😂
هطلعو عليكم ‘
يارب يفرجها لاتحملنا ما لا طاقه لنا به اللهم انت تعلم حبنا لهذا البلد خفف عن العبأ
والله اعلم قد ايه متضايقه..لانه اهلي بيسافرو وانا من يوم ولدت للحين عمري ٢٠ ومايفرقنا الا هالرسوم😭😭حرااام والله العظيم حرام ..نحنا الاجانب اغلبيتنا ماتتوقعو قد احنا مقتصدين كل ريال نصرفها نفكر فيها نروح في الاسواق الاقل الاسعار والاكل نشوف ارخص مطعم. وفي النهايه يسحبو فلوسنا ظلم..واللي يقول نسينا فضل بلدكم..انتو عن اي فضل تقولو
لولا الحرب لما كانت رسوم وانتوا مطبلين للحرب الرسوم بتنقص اذا كنا يد وحدة ضد اعدائنا.
فين عائلتك اخطبك واتزوجك وتبقين هنا
الظلم ظلمات يوم القيمه يقال ان رجل فقير عامل كان يعمل وحصل على مبلغ بسيط من كده ثم ذهب واشتراء سمكة لا أطفاله لا اطعمهم وجاء وصادف رجل ظالم في الطريق وهذا الظالم طلب منه المال قال الرجل الفقير لا أملك مال قال الرجل الظالم اجل اعطني السمكه قال هذه لا أطفالي فهم لم ياكالو اليوم وهذا الظالم اخذ السمكه بالقوه وذهب ثم الرجل الفقيرذهب لبيته وهوا لايحمل اكل لعياله عندما الرجل الظالم كان يمشي قدرة الله سبحانه وتعالى عضته السمكه في أصابعه ومع مرور الأيام كان ينهش بااصبعه وينهش وينهش كل يوم ذهب للطبيب وقال له الطبيب يجب قطع اصبع لكي لا ينتشر المرض في باقي جسمك وقطع الإصبع ومرت الايام ثم رجع الرجل للطبيب قال له يجب قطع اليد وهكذا ثم اليد كامله ثم اليد مع الكتف تدريجياً ثم الطبيب قال للرجل الظالم ماذا فعلت بحياتك قال لقد أخذت سمكة من عامل فقير قال له الطبيب ارجع لهذا الرجل واستسمح منه ذهب الرجل الظالم للرجل الفقير وقال له ماذا فعلت بي قال له الرجل العامل الفقير لقد رفعت يدي لله سبحانه وتعالئ ودعوة عليك بكا الرجل الظالم وطلب السماح من الرجل العامل الفقير احذرو دعوة المظلوم يا اخوان ليسى بينها وبين الله حجاب احذرو الدنيا قصيره ربما يصيبك كما صاب هذا الرجل لايغرك العز الا انت فيه والعافيه الله قادر ياخذها منك بغظ البصر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد
بصرحه! قرار الرسوم انه جاير على صاحب
العمل قبل العماله
سبحان الله من شوية رسوم قاموا يتذمرون الاجانب ونسوا فضل السعوديه وخيرها من بعد فضله تعالى ولكن هذا انتم تتذمرون وتستنكرون واحدهم جعل الموضوع دينيا لكي يبث حقده وكراهيته للسعوديين لكي يستعطف الناس والقراء من الجانب الديني ويحرم ويحلل بدون علم فقط بالتشبيه ونحن لن نقول للاجانب اخرجوا من ارضنا ولكن فقط نريد اخراج الغير نظاميين واما بالنسبه للعامل النظامي اهلا وسهلا والغير نظامي نقول له كفى وانا مستغرب حقيقه من هؤلاء المتخلفين الذين يتذمرون وبعضهم يشتم ايضا وهو غير نظامي وثانيا كان الدنيا والكره الارضيه لايوجد فيها غير السعوديه ليذهب الى اي مكان يريد لسنا مسؤلين عنه ولكن لنا الحق في ابعاد اي مخالف لان اساس الجريمه من الاجانب هم المتخلفين والذين يتسترون عليهم وهل هذا المتخلف يرضى بان تكون بلاده عرضه لهكذا عماله اجنبيه متخلفه وبعضهم مطلوب في قضايا امنيه وعليهم تعاميم هروب من الكفيل ولانعلم هل هم مثلا ينتمون الى احزاب وكيانات معاديه لبلدنا ام هم ارهابيين ام ماذا^^^^^^
اصلان خلاص ياحبيبي راحت ايام العز
راحت عليكم ..
(111) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112)(111) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112)
طيب بعد 2020 شو راح يصير خلاص راح تلتغا لما كيف
لا حول ولا قوة إلا بالله
هذه ليست مكوس (ضرائب) لإن المكوس يكون فرضها على دخل العامل وتسمى ضريبة الدخل ويتفاوت مبلغ الضريبة من شخص لاخر على حسب دخل الفرد وإللتزاماته المادية الواجبة عليه تجاه من يعولهم والمكوس التي تؤخذ من الناس بالاكراه محرمة في الدين الإسلامي على المسلم وعلى غير المسلم .
أما هذه التي تجببها الحكومة السعودية وتسمى رسوم فهي في الحقيقة جزية يفرضها الحاكم المسلم في البلاد الإسلامية على غير المسلمين بدلا عن الزكاة التي يدفعها إليه الرعية من المسلمين .
لذلك فإن الجزية محرم أخذها من المسلم وإن اختلفت التسمية لأن المسلم عليه واجب دفع الزكاة تعبدا وهي ركن من اركان الإسلام الخمسة وهذا سبب عدم فرضها على غير المسلم حتى لا يحسب ذلك أنه إجبار غير المسلم على التعبد على غير دينه
ولايصح أن تكره المسلمين على دفع أموالهم كجزية وعلى غير ما شرعه الله في كتابه وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا يعتبر أكل لإموال الناس بالباطل . والله أعلم
إنا لله وإنا إليه راجعون .
نفسى اعرف ايه هو فضل السعوديه وخيرهاعلى الوافد
يعنى الوافد قاعد فى السعوديه مش بيشتغل وبايخد فلوس
ولا مثلا السعوديه بتعطى الوافد حقه دا الوافد بيشتغل طول اليوم مابياخد ثلث المواطن السعودى
اتقوا الله كفايه ظلم
قال ص من ضيق علم مسلم ضيق الاه عليه في قبره اللهم أنتم من الظالمين هذه مكوساًمحو شرعا عليهم الغائها والتقليل من صفقات السلاح وانتهاج سياسة مقبولة بدلا من التعالي والغطرسة بطاقاتهم المحلية مفتعله ولن تحل لان السعودي يريد وضيفة مدير وراتب خيالي وإذ توضفًياتي متئخر ويروح قبل نهاية الدوام ومن خرج نهائي من المقيمين يتم استقدام بديلا له لهذا قانون المكوس مجرد جمع أموال محرمة شرعا ولا علاقة اها لتشغيل السعوديين كما يزعمون
سلمت امري إلى الله😢
احنا وثيقة سفر مصري معنا وين نروح مافي بلد يارب يرافو بحالنا يا الله
:( الله المستعان
انا يمني مولود بالسعودية وعمري الآن35 ولدي 7 ابناء وبلدي منكوبة والعمل متوقف ولا أعلم ماذا أفعل ! … الله يفرجها
الله يفرجها عليك وعلى الجميع بالتوفيق
ادفع وإلا ارجع بلدك
روح بلادك طفشتونا
متى ادفع الرسوم
قبل تجديد الإقامة أو تأشيرة الخروج والعودة