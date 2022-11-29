رسوم الفحص الدوري للسيارات جدول المقابل المالي للفحص الفني والإعادة 1444

تزامنًا مع تحديد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، رسوم الفحص الدوري للسيارات، أصدرت الإدارة العامة للمرور عدد من التنبيهات والتحذيرات والتوضيحات الهامة لقائدي المركبات، مناشدة الجميع بضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات المرورية، وعدم مخالفة ذلك حفاظًا على النفس وعلى حياة الآخرين.

وتحذير من تجاوز السرعة

وحذرت إدارة المرور من تجاوز السرعة المحددة على الطريق، لافتة إلى أنها تتسبب في زيادة شدة الاصطدام في الحوادث، مطالبة بضرورة تجنب مخاطر السرعة بالتقيّد بالسرعات المحددة على الطريق، ونشرت جدول العقوبات المالية على المخالفين التي تصل قيمة الغرامة فيها إلى 2000 ريال سعودي.

المخاطر الناتجة عن تجاوز السرعة المحددة

فقدان السيطرة على المركبة .

زيادة شدة الاصطدام في الحوادث .

عدم القدرة على التحكم بالمركبة عند وقوع أي طارئ .

زيادة صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين مع السرعة الزائدة .

رسوم الفحص الدوري للسيارات

أما فيما يخص رسوم الفحص الدوري للسيارات، فقد كشف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسميًا خلال الساعات الأخيرة عن جدول المقابل المالي للفحص الفني الدوري للمركبات، لتأتي الأسعار كما يلي”