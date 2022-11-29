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رسوم الفحص الدوري للسيارات جدول المقابل المالي للفحص الفني والإعادة 1444

محمد سعيد

تزامنًا مع تحديد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، رسوم الفحص الدوري للسيارات، أصدرت الإدارة العامة للمرور عدد من التنبيهات والتحذيرات والتوضيحات الهامة لقائدي المركبات، مناشدة الجميع بضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات المرورية، وعدم مخالفة ذلك حفاظًا على النفس وعلى حياة الآخرين.

رسوم الفحص الدوري للسيارات جدول المقابل المالي للفحص الفني والإعادة 1444

وتحذير من تجاوز السرعة

وحذرت إدارة المرور من تجاوز السرعة المحددة على الطريق، لافتة إلى أنها تتسبب في زيادة شدة الاصطدام في الحوادث، مطالبة بضرورة تجنب مخاطر السرعة بالتقيّد بالسرعات المحددة على الطريق، ونشرت جدول العقوبات المالية على المخالفين التي تصل قيمة الغرامة فيها إلى 2000 ريال سعودي.

المخاطر الناتجة عن تجاوز السرعة المحددة

  • فقدان السيطرة على المركبة .
  • زيادة شدة الاصطدام في الحوادث .
  • عدم القدرة على التحكم بالمركبة عند وقوع أي طارئ .
  • زيادة صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين مع السرعة الزائدة .
رسوم الفحص الدوري للسيارات جدول المقابل المالي للفحص الفني والإعادة 1444
رسوم الفحص الدوري للسيارات جدول المقابل المالي للفحص الفني والإعادة 1444

رسوم الفحص الدوري للسيارات

أما فيما يخص رسوم الفحص الدوري للسيارات، فقد كشف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسميًا خلال الساعات الأخيرة عن جدول المقابل المالي للفحص الفني الدوري للمركبات، لتأتي الأسعار كما يلي”

  • الفحص الفني الدوري للسيارة الخاصة 100 ريال.
  • رسوم إعادة الفحص للسيارة الخاصة 33 ريالا.
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محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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