كم رسوم إصدار السجل التجاري الرئيسي والفرعي سنوياً؟ “التجارة” تُجيب

العديد من المُواطنين بالمملكة العربية السعودية يتساءلون “كم رسوم فتح سجل تجاري فرعي”، وذلك بالتزامن مع القرارات المُعلن عنها من قِبل “وزارة التجارة” السعودية، وسوف نتطرق عبر تقريرنا التالي للإجابة على سؤال “كم رسوم إصدار السجل التجاري الرئيسي والفرعي سنوياً” حسب تصريحات “وزارة التجارة” المُعلن عنها.

“التجارة” توضح رسوم إصدار السجل التجاري الرئيسي والفرعي سنوياً

اليوم الخميس 8 ذو الحجة 1443 هـ المُوافق 7 يوليو 2022 مـ قامت “وزارة التجارة” بالمملكة العربية السعودية بتوضيح الأمر بشأن قيمة الرسوم السنوية للسجل التجاري، وأشارت إلى أن رسوم السجل التجاري الرئيسي للسنة الواحدة هي 200 ريال سعودي، أما عن رسوم السجل التجاري الفرعي للسنة الواحدة تكون 100 ريال سعودي.

هل يُضاف إلى رسوم السجل التجاري رسوماً إضافية؟

ومن جِهة أخرى فإن “التجارة” قد أشارت إلى أنه يتم إضافة رسوم اشتراك الغُرفة التجارية إلى رسوم إصدار السجل التجاري، ومن جانبها أيضاً نجد فقد أعلنت أنه يتم تحديد رسوم “الغُرفة التجارية” اعتماداً على نشاط العمل ورأس المال، وأوضحت “التجارة” بأن تلك التوضيحات جاءت رداً على استفسارات بعض الأشخاص حول قيمة رسوم السجل التجاري السنوية.

ما هي شروط إصدار السجل التجاري؟

قامت “وزارة التجارة” بالمملكة العربية السعودية بتوضيح شروط إصدار السجل التجاري عبر حسابها الرسمي على مِنصة التواصل الاجتماعي Twitter، وأوضحت أن أهم تلك الشروط هي أن يكون عُمر المالك 18 عام فأكثر، بجانب أنه يجب أن لا يكون على رأس العمل في أي من الوظائف الحكومية، وأن الحد الأدنى لرأس المال يكون 5,000 ريال سعودي.