رسوم الإقامة المؤقتة في السعودية والإقامة الجديدة وشروطها وزارة الخارجية السعودية توضح

صرحت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن رسوم الإقامة المؤقتة في السعودية، وذلك بعد زيادة اعداد الأشخاص الذين يودون الإقامة بالسعودية سواء اكانت الإقامة دائمة او مؤقتة، لكن هناك جزء كبير من المواطنين يخلطون بين الإقامة الدائمة والإقامة المؤقتة، فالإقامة المؤقتة تتيح لحاملها الإقامة بالسعودية لفترة محدودة ويجب علية المغادرة بعد انقضاء تلك المدة.

رسوم الإقامة المؤقتة في السعودية

مع زيادة اعداد الأشخاص الحاملين لإقامة بالسعودية سواء اكانت الإقامة للعمل بالمملكة او لأي هدف اخر، أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن نظامها الحديث الذي يتيح للحاملين للإقامة المؤقتة الاستفادة من المميزات التي توفرها الوزارة ، علي ان يكون ذلك النظام بمقابل مادي قدرة 100 الف ريال سعودي بشكل سنوي او ما يعادل هذا المبلغ وهو 27 الف دولار، كما ان الرسوم المالية الخاصة بأسرة المقيم 500 ريال سعودي، الرسوم الخاصة بالمقيمين العاملين بالقطاع الخاص حوالي 650 ريال سعودي، وبعد دفع ذلك المبلغ يستطيع الاستفادة بالمميزات.

نظام الإقامة الجديد بالسعودية 1444

يعد نظام الإقامة الحديث بالمملكة العربية السعودية برنامج من البرامج التي وضعته الحكومة السعودية، ذلك تسهيلا علي الوافدين ليتمكنوا من الحصول علي افضل الخدمات فترة الإقامة بالسعودية سواء كانت الإقامة مؤقتة او دائمة كما يسمي هذا النظام بعدد من المسميات يسمي قانون الإقامة الجديد بالسعودية، كم يسمي أيضا بنظام الإقامة المميزة، كما انه يوجد نوعين من الإقامة بالمملكة، إقامة مدتها عام ويمكن تجديدها بعد انتهاء تلك المدة، وإقامة اخري لم تحدد مدتها.

شروط التقديم في نظام الإقامة الجديد بالسعودية

صرحت وزارة الخارجية بعد إعلانها عن نظام الإقامة الجديد بالسعودية عن بعض الشروط التي يجب اتباعها والالتزام بها من قبل المتقدمين للإقامة بالسعودية إقامة دائمة او مؤقتة وهي كالتالي:

توافر القدرة المالية لدي المتقدم بحيث يتمكن من دفع الرسوم التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

امتلاك مقدم الطلب جواز سفر ساري.

شهادة صحة لمقدم الطلب تفيد بانة سالم من الامراض المعدية.

ان لا يكون قد سبق الحكم علي مقدم الطلب في سوابق جنائية، أي تقديم سجل جنائي خالي من أي قضية.

ان يتجاوز عمر مقدم الطلب 21 عاما.

شهادة تامين صحي خاصة بمقدم الطلب.

ان تكون إقامة مقدم الطلب نظامية اذا كان من المقيمين بالمملكة.

غرامات الامتناع عن تجديد الإقامة

أعلنت الحكومة السعودية عن الغرامات التي تم وضعها لمن يتخلف عن تجديد الإقامة الخاصة به، وذلك في إطار حرص الحكومة علي إرساء قواعد القانون السعودي ونشر الامن والمان بالمملكة والتي سنتعرف عليها فيما يلي: