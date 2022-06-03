رسوم استخراج رخصة قيادة في السعودية 1443 وتجديدها

يهتم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بإصدار رخصة قيادة في المملكة وخصوصا بعد بلوغهم السن القانوني الذي يسمح لهم بشكل رسمي بإصدار رخصة للقيادة، وتختلف رسوم إصدار رخصة قيادة في السعودية بحسب نوع المركبة وبحسب ما إذا كانت الرخصة مؤقتة أم عامة أو خاصة، ولذلك من خلال هذا التقرير نوضح لكم تفاصيل رسوم إصدار رخصة قيادة.

رسوم استخراج رخصة قيادة في المملكة العربية السعودية

نوضح في هذه الفقرة رسوم استخراج رخصة قيادة في المملكة العربية السعودية لأول مرة، وذلك سواء إصدار رخصة قيادة عامة أو خاصة أو إصدار الرخصة المتعلقة بمركبات الأشغال العامة والدرجات النارية، وإليكم أهم التفاصيل في النقاط التالية:

إصدار رخصة قيادة خاصة في السعودية تبلغ تكلفته 40 ريال سعودي.

أما بالنسبة لمركبات الأشغال العامة فتبلغ تكلفة إصدار رخصة قيادة لها مبلغ 100 ريال سعودي.

تكلفة إصدار رخصة قيادة الدرجات النارية تبلغ 20 ريال سعودي.

يمكن إصدار رخصة قيادة مؤقتة كذلك في السعودية، وتبلغ تكلفة إصدار هذه الرخصة مبلغ 100 ريال سعودي.

رسوم تجديد الرخصة أو إصدار بدل فاقد في السعودية

أوضحت إدارة المرور السعودية الرسوم المطلوبة لإصدار رخصة قيادة جديدة سواء بدلا من الرخصة المنتهية أو إصدار رخص قيادة بدل فاقد أو بدل تالف، كما أوضحت التكلفة في حال مركبات الأشغال العامة أو لرخصة القيادة العامة أو الخاصة، والنقاط التالية نوضح لكم بها رسوم إصدار رخصة قيادة في السعودية: