“رسميًا” موعد تسجيل الطلاب للعام الدراسي القادم 1444 الطلاب الجديد عبر نظام نور الإلكتروني

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السُّعُودية تفاصيل تسجيل الطلاب للعام الدراسي القادم 1444، التحاق الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور الإلكتروني، الذي يعتبر نظامًا متكاملًا أطلقته الحكومة السعودية من أجل تعزيز العملية التعليمية وربط كافة مؤسسات وزارة التعليم سويًا؛ للعمل على تقديم خدمة متكاملة للطالب والمعلم وكافة الأطراف المعنية داخل العملية التعليمية، وقد حقق هذا النظام نجاحًا ساحقًا خاصة في ظل الاحتياج الشديد له مع أزمة كورونا، واتجاه غالبية الدول إلى النظم الإلكترونية في التعلم.

تسجيل الطلاب للعام الدراسي القادم 1444

لقد صرحت وزارة التعليم السُّعُودية بأنه سيتم البَدْء في تلقي طلبات تسجيل الطلاب والطالبات للالتحاق بمدارس تحفيظ القرآن والمدارس الأهلية والمدارس الأجنبية اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، بينما يمكن للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي الراغبين ف التقدم للمدارس الحكومية القيام بالتسجيل الإلكتروني بداية من يوم 7 شوال حتى منتصف شهر ربيع الأول المقبل للعام الهجري 1444.

ومن الجدير بالذكر حرص الحكومة السُّعُودية على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها خاصة فيما يخص التعليم؛ لكونه ركيزة أساسية في بناء الدولة، وسيتمكن أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم للمدارس بمختلف أنواعها المنتشرة في كافة أرجاء المملكة تسجيل بيانات أبنائهم عبر الإنترنت بمنتهى السهولة.

مواعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور

لقد تم إطلاق جدول خاص بتسجيل الطلاب للعام الدراسي القادم موضح به الفترة المسموح بها أمام أولياء الأمور للتسجيل لأبنائهم حسب كل مدرسة وعمر الطالب كما يلي:

1. التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية

تتراوح فترة تسجيل الطلاب للعام الدراسي القادم ما بين 16 إلى 23- 9- 1443.

2. التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المطبقة للبرامج الدولية

بداية التسجيل يوم 16/9/1443 حتى يوم 17/3/1444.

3. التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية

بداية التسجيل يوم 7/10/1443 ويستمر حتى يوم 17/3/1444.

4. تسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال

يبدأ التسجيل يوم 28/10/1443.

5. تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس

بداية التسجيل يوم 27/11/1443 حتى يوم 17/3/1444.

طريقة التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين

نوضح لحضراتكم أعزائي أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي خطوة بخطوة كيفية التسجيل الإلكتروني للطلاب في نظام نور.

قم بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنظام نور في المملكة العربية السُّعُودية من هنا.

تسجيل الدخول على الموقع باستخدام بيانات ولي أمر الطالب.

النقر على خيار تسجيل طالب جديد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل رَقْم الهوية ورقم الإقامة في الخانات المخصصة لذلك.

كتابة تاريخ ميلاد الطالب المتقدم.

إدخال بيانات السكن.

تأكيد التسجيل باستخدام رقم جوال ولي أمر الطالب.

اختيار المدرسة حسب بيانات السكن الخاصة بالطالب.

استكمال باقي البيانات ثم الموافقة على خيار الإقرار والتعهد.

سنظل نتابع مع حضراتكم آخر المستجدات والتفاصيل بشأن تسجيل الطلاب للعام الدراسي القادم 1444 الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.