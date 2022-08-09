أخبار السعودية

رسميًا.. عمر السومة يرحل إلى الدوري القطري

محمود عز

أعلن العربي القطري، اليوم الثلاثاء، استعارة خدمات السوري عمر السومة، لمدة موسم واحد، قادمًا من أهلي جدة.

عمر السومة

وذكر حساب العربي القطري، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تم الاتفاق مع النادي الأهلي السعودي على إعارة اللاعب عمر السومة إلى نادينا لمدة موسم واحد”.

وتابع الفريق القطري عبر تويتر “شكر خاص للنادي الأهلي السعودي على حسن التعاون”.

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ودارت الشائعات حول مصير السوري عمر السومة مع أهلي جدة، بعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى وفشل البقاء في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المنصرم.

وكان أهلي جدة قد ضم اللاعب السوري عمر السومة، قادمًا من القادسية الكويتي، ويبلغ من العمر حاليًا 33 عامًا، ويلقب باسم “العقيد” داخل صفوف الفريق السعودي.

محمود عز

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة دفعة 2011 .. وعضو نقابة الصحفيين المصرية
عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية مثل أموال الغد والتحرير والشروق والدستور الأصلي بجانب مواقع عربية متنوعة


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