“رسميًا” رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيًا sbis.hrsd.gov.sa

الضمان الاجتماعي واحد من أهم برامج الدعم في السعودية، والتي قد تم العمل على تطويره ليصبح الضمان الاجتماعي المطور أو الضمان الاجتماعي الجديد، بهدف أن يتم تقديم الدعم للفئات أكثر احتياجا في السعودية، وللاستفادة من الدعم يمكن التسجيل عبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وسوف يتم صدور الأهلية بالموافقة بالنسبة إلى المواطنين الذين تتوفر بهم شروط الضمان الاجتماعي المعلن عنها.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

إن الضمان الاجتماعي مقدم إلى الأسر الأكثر حاجة إلى المال لتوفير أساسيات الحياة لهم، وقبل التقديم على الضمان الاجتماعي يجب أن تتعرف على الشروط المحددة للضمان الاجتماعي، حيث إنه لا يتم الموافقة على أهلية الضمان الاجتماعي سوى من قبل الذين تتوافر بهم الشروط المعلن عنها رسميًا من قبل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي.

مع استثناء الزوجة أو الأرملة أو المطلقة من مواطن سعودي، وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية المتزوجة من مواطن غير

سعودي، والأرامل الذين لديهم أطفال، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات.

أن يكون الدخل الخاص بالمتقدم أقل من الحد الأدنى المحدد وهو 1100 لعائل الأسرة، وبالنسبة إلى كل تابع في الأسرة 550 ريال سعودي.

الالتزام بالمتطلبات المحددة في التعليم والصحة والتدريب والتوظيف.

لا يجب أن يكون لديه ممتلكات أو ثروات.

شرط الإقامة في المملكة العربية السعودية بالكامل.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التسجيل للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين المحتاجين إلى الدعم، ويتم هذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي مباشرة وإتباع خطوات التسجيل، والتي تتمثل فيما يلي: