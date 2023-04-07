رسميًا تفوق المملكة بالذكاء الاصطناعي ” جامعة ستانفورد الدولية توضح ” تويتر

في الآونة الأخيرة قد قامت المملكة العربية السعودية بعمل العديد من الإنجازات حتى تستطيع تحقيق رؤية السعودية 2030، ومن ضمن الإنجازات التي عملت على تحقيقها هو التفوق بالذكاء الاصطناعي واحتلت الآن المراتب الأولى في هذا الأمر، فتابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة لمعرفة كافة هذه التفاصيل.

تفوق المملكة العربية السعودية بالذكاء الاصطناعي 2023

قامت المملكة العربية السعودية باحتلال المركز الثاني على مستوى العالم في الوعي المجتمع بالذكاء الاصطناعي، وكان ذلك نتيجة كشف استطلاع الرأي وارتفاع معدل ثقة المواطنين السعوديين داخل المملكة أثناء تعاملهم مع خدمات الذكاء الاصطناعي والمنتجات من خلال الإنترنت، وكان هذا التقرير صادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية خلال شهر أبريل الحالي عن طريق الإعلان عن تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي، وذلك بنسخته السادسة لعام 2023 والذي يُسمى (Artificial Intelligence Index Report 2023).

حصول المملكة على التصنيف الثاني عالميًّا في الوعي بالذكاء الاصطناعي وفق مؤشر ستانفورد 2023؛ يأتي بفضل الله ثم الجهود التي بذلتها #سدايا بدعم وتمكين سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- ونفخر اليوم بنجاحات تطبيق #نسك الذي هيأ للمعتمرين حلولا رقمية مميزة#تفوق_المملكه_بالذكاء_الاصطناعي https://t.co/tQesd9DWn0 — صالح الرشيد (@Salehalrasheed) April 6, 2023

المملكة العربية في المرتبة الثانية بالذكاء الاصطناعي

حازت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية بالذكاء الاصطناعي، وذلك بناءً على العديد من المراحل والاسئلة وسوف نوضح لكم هذه المراحل الآن.