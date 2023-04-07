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رسميًا تفوق المملكة بالذكاء الاصطناعي ” جامعة ستانفورد الدولية توضح ” تويتر

نورهان مقبل

في الآونة الأخيرة قد قامت المملكة العربية السعودية بعمل العديد من الإنجازات حتى تستطيع تحقيق رؤية السعودية 2030، ومن ضمن الإنجازات التي عملت على تحقيقها هو التفوق بالذكاء الاصطناعي واحتلت الآن المراتب الأولى في هذا الأمر، فتابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة لمعرفة كافة هذه التفاصيل.

رسميًا تفوق المملكة بالذكاء الاصطناعي " جامعة ستانفورد الدولية توضح " تويتر

تفوق المملكة العربية السعودية بالذكاء الاصطناعي 2023

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قامت المملكة العربية السعودية باحتلال المركز الثاني على مستوى العالم في الوعي المجتمع بالذكاء الاصطناعي، وكان ذلك نتيجة كشف استطلاع الرأي وارتفاع معدل ثقة المواطنين السعوديين داخل المملكة أثناء تعاملهم مع خدمات الذكاء الاصطناعي والمنتجات من خلال الإنترنت، وكان هذا التقرير صادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية خلال شهر أبريل الحالي عن طريق الإعلان عن تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي، وذلك بنسخته السادسة لعام 2023 والذي يُسمى  (Artificial Intelligence Index Report 2023).

المملكة العربية في المرتبة الثانية بالذكاء الاصطناعي

حازت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية بالذكاء الاصطناعي، وذلك بناءً على العديد من المراحل والاسئلة وسوف نوضح لكم هذه المراحل الآن.

  • جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الصين، وذلك في مرحلة الجانب الإيجابي الذي يخص المواطنين السعوديين تجاه خدمات الذكاء الاصطناعي سواء في الفترة الحالية أو في المستقبل.
  • جاءت السعودية في المركز الأول وذلك في معرفة المجتمع السعودي بقيمة المنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي والأثر الإيجابي لها خلال ( من ثلاث إلى خمس سنوات القادمة )، وكانت متقدمة على كوريا الجنوبية وأمريكا ولكن مساوية للصين.
  • جاءت أيضًا في المركز الثاني عالميًا، وذلك عند التحدث عن جعل حياة المواطنين اسهل باستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي، وكانت متقدمة على كوريا الجنوبية والبرازيل.
  • جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عالميًا، وذلك عند سؤال الأشخاص والمواطنين السعوديين المشاركين في قيمة وفوائد خدمات الذكاء الاصطناعي، وكان هذا الترتيب متقدم على فرنسا وروسيا والهند.
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نورهان مقبل

حاصلة على ليسانس آداب قسم آثار، وأعشق البحث والكتابة في مختلف المجالات؛ لذلك أعمل في العديد من المواقع الإلكترونية المختلفة.

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