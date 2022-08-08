رسميًا تحديد موعد صرف الدفعة 57 من حساب المواطن| وزيادة جديدة للدعم تصل لـ 70%

أعلن برنامج حساب المواطن رسميًا عن صرف الدفعة الـ 57 الجديدة يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022، 12 محرم 1444، وفقًا للتقويم الرسمي للصرف يوم العاشر من كل شهر ميلادي، باستثناء إذا صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية إو إجازة أسبوعية، فيتم تبكير أو تأخير الصرف يومًا واحدًا، ويتم صرف الدعم للمستفيدين المكتملة بياناتهم في حساباتهم البنكية.

الدفعة 57 من حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم استمرار صرف الزيادة الجديدة التي تم إقراراها بأمر ملكي خلال الفترة الماضية، والتي أشار خبراء أن قيمتها تصل لـ 70% على مبلغ الدعم وفق عدد أفراد الأسرة، في الوقت الذي يتم فيه فحص طلبات التسجيل الجديدة التي سيتم الصرف لها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إستعادة صرف وعمل الحسابات التي كانت متوقفة الفترة الماضية بعد تحديث البيانات.

6 أيام على إيداع الدفعة الـ 57 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/mvzRB8JC4M — حساب المواطن (@citizenaccount) August 4, 2022

شروط استحقاق البرنامج

أما بالنسبة لشروط استحقاق برنامج حساب المواطن، بعد فتح باب قبول الطلبات الجديدة، فتتمثل في:

أن يكون المواطن المتقدم من سعوديًا الجنسية والأصل والمنشأ.

أن يكون مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة.

ألا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا متتالية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

ألا يكون المواطن مسجلاً في أي من مراكز الإيواء.

عدم امتلاك المتقدم أصول أو سجل تجاري.

تُصرف للمطلقات والأرامل واليتامى والعوائل.

وبعد استيفاء الشروط السابق ذكرها، يجب رفع المرفقات التي تؤكد صحة البيانات المسجلة عبر الموقع الرسمي للبرنامج من خلال الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa.

سلم رواتب حساب المواطن وشروط التسجيل الجديدة 1444 بعد الأمر الملكي