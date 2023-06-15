“رسميًا.. الغذاء والدواء تقرر رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز من أوغندا

تبذل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السُّعُودية قُصَارَى جهودها من أجل الحفاظ على حياة جميع الأفراد المقيمين داخل المملكة، وذلك من خلال تنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومطابقة كل ذلك بالمعايير والمواصفات القياسية المقررة من قبل المنظمات العالمية والهيئات الحكومية الدولية المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية والحفاظ على حقوق الإنسان.

وتتولى تلك الهيئة مهام البحث عن مدى أمان السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من الخارج أو حتى المصنعة محليًا التي يتم تداولها داخل الأسواق السُّعُودية، وفي حالة رصد أي مخالفة يتم حظر استيراد السلعة أو المنتج صاحب المخالفة.

ويجدر القول أن المملكة كانت من قبل قد فرضت الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز من أوغندا وبعض الدول الإفريقية الأخرى منذ عام 2001 بسبب انتشار مرض “الحمى القلاعية” في ذاك التوقيت، ولكن صرح مسؤولي الهيئة اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو برفع هذا الحظر، وذلك بعد الاتفاق على تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بين السُّعُودية وأوغندا.