أخبار السعودية

رسميًا.. إيداع 3.6 مليارات ريال لمستفيدي حساب المواطن في مايو

مصطفى شاهين

أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع 3.6 مليار ريال سعودي اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 للمستفيدين المستوفين لشروط واستحقاق الأهلية، هذا وقد وصل عدد المستحقين وفقًا لضوابط البرنامج في الدفعة 66 إلى 11.1 مليون مستفيد وتابع.

الدفعة الخامسة والستين من برنامج دعم حساب المواطن

وأشار مدير عام برنامج حساب المواطن، عبد الله الهاجري، إلى أن إجمالي الدفعة المستحقة لشهر مايو قرابة 160 مليار ريال سعودي منها 2.1 مليار تعويضات عن الدفعات المالية السابقة.

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حالات إيقاف دعم حساب المواطن

وأوضح برنامج حساب المواطن، أن 75% من المستفيدين يحصلون على الدعم ليبلغ متوسط دعم الأسرة فيها إلى 1836 ريال سعودي، مضيفًا أن عدد أرباب الأسر في هذه الدفعة قد وصل إلى أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، في حين بلغ عدد التابعين في البرنامج إلى 8.3 ملايين مستفيد، إضافة إلى أن عدد المستقلين لمعايير الاستحقاق أكثر من 618 ألف مستفيد.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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