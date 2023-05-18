رسميًا.. إصدار جوازات باكستانية للجالية البرماوية في السعودية

كشفت السعودية وباكستان عن توقيع اتفاقية جديدة تسمح بإصدار جوازات السفر للجالية البرماوية التي تعيش في المملكة، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع.

بعد توقيع الاتفاقية التي تسمح بإصدار جوازات سفر للجالية البرماوية، فقد عملت لجنة ثنائية مكونة من ممثلي السعودية وباكستان على إصدار وثائق السعر، وفقًا لما نقلته القنصلية الباكستانية في مدينة جدة.

رسمياً .. توقيع اتفاقية بين السعودية وباكستان لإصدار جوازات سفر باكستانية للجالية البرماوية التي تعيش في #السعودية. — عدالة السعودية (@saudi_justice) May 18, 2023

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالهجرة للحجاج والمعتمرين، ويتم تقديم كافة الخدمات للباكستانين في كلا البلدين ولن يخضعوا للإجراءات القانونية في المطارات السعودية.

ويستفيد من هذه الخدمة التي تم إطلاقها نحو 26 ألف معتمر في مطار إسلام أباد الدولي، كما تتوسع الخدمة كذلك إلى مطاري كراتشي ولاهور الدوليين خلال الفترة المقبلة.