رسميا.. عضوان الأحمري رئيسا لهيئة الصحفيين السعوديين

فاز الكاتب الصحفي عضوان الأحمري برئاسة مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين في الدورة الجديدة التي انعقدت جمعيتها العمومية ظهر اليوم، الأحد 28 يناير 2024، كما اختير فيصل عباس نائبا له.

وفيصل عباس نائبا- مصدر الصورة: حساب فيصل عباس على إكس

ويبلغ الأحمري من العمر 39 عاما، وهو رئيس تحرير اندبندنت عربية، ولقد بدأ مسيرته في صحيفة الوطن، ثم عمل في صحيفة الحياة والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه قد عمل مراسلا لقناة أوربت من المملكة العربية السعودية، ورئيسا لتحرير برنامج الأسبوع في ساعة على قناة روتانا خليجية.

وحصل الأحمري على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، والماجستير في وسائل الاعلام الرقمية من جامعة نيويورك الأمريكية عام 2012.

أعضاء الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين

وانتخب اليوم أعضاء الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين 13 مرشحا لعضوية مجلس الإدارة لهيئة الصحافيين السعوديين لمدة أربعة أعوام قادمة، وفاز كل من:

عضوان الأحمري.

فيصل عباس.

محمد البيشي.

زيد بن كمي.

حامد الشهري.

علي الحازمي.

لمى الشثري.

فاطمة العوفي.

نور نقلي.

مي الشريف.

ممدوح المهيني.

ذكرى العطيوي.

بشرى الربيعة.