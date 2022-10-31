رسميا…بدء إيداع الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر نوفمبر 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بدء إيداع الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1444 نوفمبر، وتعتبر هذه الدفعة 11 من الضمان المطور، والبداية تكون مع السعوديين من عملاء بنك الراجحي السعودي، ثم سيتم إيداع الرواتب في بقية البنوك الأخرى، وفي بعض الحالات قد لا تصل للمستفيد رسالة تفيد بإيداع الدفعة الخاصة به، لذلك عليه أن يقوم بالولوج إلى الصفحة الخاصة به من أجل التحقق، أو الانتظار ريثما تنتهي عملية نزول رواتب الضمان الاجتماعي المطور، كما يمكن الاستعلام عن أهلية الضمان من خلال الموقع أيضا.

بدء إيداع الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1444

كما هو متعارف عليه فإنه من المقرر بدء إيداع الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1444 في الأول من نوفمبر، وهذا اليوم يصادف الثلاثاء، ولكن في حال صادف يوم عطلة يتم تأخير أو تقديم الموعد، ومنذ أن أعلن عن نتائج أهلية الضمان المطور والمستفيدون في انتظار صرف الضمان الاجتماعي الجديد في حساباتهم البنكية.

طريقة الاعتراض على الدفعات المالية للضمان الاجتماعي

قد يلاحظ بعض المستفيدين نقص في الدفعات المالية في حساباتهم البنكية عن المرو السابقة، والتي تظهر له بشكل عادي أثناء الاستعلام عن الأهلية، ويتفاجأ بأن الدفعة في حسابه ناقصة على عكس ما ظهر له، في هذه الحالة يستطيع تقديم الاعتراض على الدفعة المالية، وعليه أن ينتظر لفترة حتى تتم دراسته من طرف الجهات المعنية، وفي حال كان هناك خطأ سيضاف له على مبلغ الدفعة الموالية.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1444 من خلال خطوات بسيطة، وهي كالآتي:

الولوج عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت

ستظهر لك عدة خيارات على الموقع، اختر من بينها الضمان الاجتماعي المطور

قم بالنقر مباشرة على قائمة دراسة الأهلية المتاحة أمامك

انتظر قليلا حتى تظهر لك نتيجة أهلية الضمان، إن كنت من المؤهلين للحصول على الدعم ستظهر لك قيمة الدفعة المستحقة التي سيتم صرفها لك، أما إن لم تكن مؤهلا لسبب من الأسباب التي تحددها الوزارة سيظهر لك سبب عدم أهليتك، وتستطيع تقديم اعتراض على ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إغلاق أبواب التسجيل في الضمان يوم أمس الأحد 30 من شهر أكتوبر من طرف وزارة الموارد لكل من المستفيدين القدامى والجدد أيضا، ولم يعلن عن فتح أبواب التقديم مجددا من طرف الوزارة.