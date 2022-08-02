رسمياً.. تم فتح باب التقديم والتسجيل في جامعة القصيم qu.edu.sa
بدأت جامعة القصيم، اليوم الاثنين 3 محرم 1444 هـ / 1 أغسطس 2022، القبول والتقديم من الطالبات عبر موقعها الإلكتروني، بشرط أن يتمكن الطلاب والطالبات من التسجيل بالجامعة غدًا الثلاثاء، بحسب محدد.
معايير القبول بجامعة القصيم
أوضحت جامعة القصيم شروط التقديم عبر البوابة الإلكترونية عمادة والتسجيل على النحو التالي:
- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- يجب أن يكون المتقدمون قد حصلوا على نتائج اختبار القدرات العامة (قياس) المناسبة لنوع المدرسة الثانوية للبنين والبنات، والفتيات لجميع التخصصات، والأولاد للتخصصات العلمية.
- يجب أن تكون سنة التخرج الثانوية 1439/1440 وما بعدها.
- يجب على الطلاب اجتياز أي اختبارات أو مقابلات شخصية تطلبها الكلية المهنية، بما في ذلك اختبارات مركز التقييم.
- ألا يكون قد طُرد من جامعة القصيم أو أي جامعة أخرى لأسباب تأديبية.
- لأي شخص يعمل في أي وكالة حكومية أو خاصة، يجب الحصول على موافقة من صاحب العمل.
آلية القبول بجامعة القصيم
- يتم قبول ثلاثة فصول دراسية على أساس تنافسي في فترة واحد فقط.
- يتم فحص المتقدمين وفقًا لمعايير القبول التالية:
المعيار الأول: النسبة المرجحة وتحسب كالتالي:
معدل الشهادة الثانوية 30٪ + نتيجة اختبار القدرات العامة 30٪ + نتيجة التحصيلي 40٪ وهذا شرط خاص لقبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة والطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الإعدادية والزراعية والبيطرية والعلوم. الكليات التطبيقية.
المعيار الثاني: النسبة المئوية المعادلة، معادلة الحساب هي: (متوسط شهادة التخرج من المدرسة الثانوية × 0.50) + (0.50 × درجة اختبار القدرة الشاملة)، وهي شرط القبول لجميع الكليات باستثناء الكليات الموصي بها للمعيار الأول.
آليات التقديم بجامعة القصيم
- سيتم تقديم الطلبات من خلال موقع القبول (من هنا) والذي سيكون متاحًا من 2 محرم 1444 هـ إلى 6 محرم 1444 هـ، وبعد ذلك لن يُسمح بتقديم أي طلبات، حيث سيتم إغلاق بوابة التسجيل نهائيًا.
- من الضروري كتابة رقم هاتف محمول صالح للطالب حيث سيتلقى الطالب رسالة تفعيل يجب عليه إدخالها لإكمال عملية التقديم للجامعة.
- قم بتعبئة استمارة التقديم على موقع الجامعة، ويجب تعبئة بيانات طلب القبول بالمعلومات الصحيحة ويمكن متابعتها من خلال الموقع اعتبارًا من يوم الثلاثاء 11 محرم 1444 هـ عن طريق رقم التسجيل المدني وكلمة المرور التي يحددها المتقدم عند ملء استمارة التقديم. مع العلم ان الطالب يتحمل كل العواقب تحقق من موقع الويب بشكل غير متكرر وفهم مدى انتظام حالة التطبيق.
- بالنسبة للمرشحين من الطلاب، يجب على الطلاب الموافقة على ترشيحهم للقبول في غضون 48 ساعة من الترشيح عن طريق النقر فوق “موافق” في نموذج الترشيح، وإلا فسيتم اعتبار طلب القبول غير صالح، وهو أمر غير مطلوب للطالبات.
- يتم الإعلان عن نتائج الترشيح للقبول للطلاب والطالبات فقط عبر الإنترنت.
- يُطلب من الطلاب فقط تحميل صورة ملونة مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء للوجه فقط، مع العلم أنه يجب على الطلاب اتباع القواعد واللوائح عند محاولة تحميل أي صور أخرى.
- يختار الطلاب الأقسام التي يرغبون في الالتحاق بها، بترتيب التفضيل، ويتم اعتبار الترتيب المطلوب بجانب نسبة الطلاب عند القبول.