رسمياً.. تم فتح باب التقديم والتسجيل في جامعة القصيم qu.edu.sa

بدأت جامعة القصيم، اليوم الاثنين 3 محرم 1444 هـ / 1 أغسطس 2022، القبول والتقديم من الطالبات عبر موقعها الإلكتروني، بشرط أن يتمكن الطلاب والطالبات من التسجيل بالجامعة غدًا الثلاثاء، بحسب محدد.

معايير القبول بجامعة القصيم

أوضحت جامعة القصيم شروط التقديم عبر البوابة الإلكترونية عمادة والتسجيل على النحو التالي:

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن يكون المتقدمون قد حصلوا على نتائج اختبار القدرات العامة (قياس) المناسبة لنوع المدرسة الثانوية للبنين والبنات، والفتيات لجميع التخصصات، والأولاد للتخصصات العلمية.

يجب أن تكون سنة التخرج الثانوية 1439/1440 وما بعدها.

يجب على الطلاب اجتياز أي اختبارات أو مقابلات شخصية تطلبها الكلية المهنية، بما في ذلك اختبارات مركز التقييم.

ألا يكون قد طُرد من جامعة القصيم أو أي جامعة أخرى لأسباب تأديبية.

لأي شخص يعمل في أي وكالة حكومية أو خاصة، يجب الحصول على موافقة من صاحب العمل.

آلية القبول بجامعة القصيم

يتم قبول ثلاثة فصول دراسية على أساس تنافسي في فترة واحد فقط.

يتم فحص المتقدمين وفقًا لمعايير القبول التالية:

المعيار الأول: النسبة المرجحة وتحسب كالتالي:

معدل الشهادة الثانوية 30٪ + نتيجة اختبار القدرات العامة 30٪ + نتيجة التحصيلي 40٪ وهذا شرط خاص لقبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة والطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الإعدادية والزراعية والبيطرية والعلوم. الكليات التطبيقية.

المعيار الثاني: النسبة المئوية المعادلة، معادلة الحساب هي: (متوسط ​​شهادة التخرج من المدرسة الثانوية × 0.50) + (0.50 × درجة اختبار القدرة الشاملة)، وهي شرط القبول لجميع الكليات باستثناء الكليات الموصي بها للمعيار الأول.

آليات التقديم بجامعة القصيم