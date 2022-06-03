رسمياً | بدء تسجيل الحجاج من داخل المملكة اليوم الجمعة ولمدة 9 أيام

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء تسجيل الحجاج داخل المملكة بدايةً من يوم الجمعة الموافق الثالث من يونيو 2022 على أن يستمر التسجيل لمدة تسعة أيام متتالية، ومن جانبه أوضح وزير الحج والعمرة أن قبول الحجاج لا يعتمد على أسبقية الحج ولكن على مدى توافر الشروط وتوفير المستندات المطلوبة لأداء شعائر الحج في هذا الموسم.

رابط التسجيل في الحج 1443

أتاحت وزارة الحج إمكانية التسجيل في موسم الحج 1443 إلكترونياً توفيراً للوقت والجهد على حجاج الداخل عند استخراج تصاريح دخول المشاعر المقدسة، ويمكنهم التسجيل بالخطوات التالية:

أولاً الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة من هنا.

تحديد رغبة التسجيل في الحج.

النقر بالموافقة على جميع الشروط والأحكام.

إدخال البريد الإلكتروني للمتقدم وكذلك رقم الهاتف.

تسجيل جميع بيانات المتقدم للحج بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

تحديد يوم النفرة من منى.

الضغط على “الخدمات الإضافية”.

التأكد من صحة كافة البيانات المدخلة.

تأكيد حجز التصاريح ومتابعة إصدار تصريح الحج إلكترونياً.

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موعد تسجيل الحجاج من داخل المملكة

من جانبها أعلنت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي عن بدء تسجيل حجاج الداخل يوم الجمعة الموافق الثالث من ذي القعدة 1443، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة ولمدة تسع أيام ثم يتم فرز نتائج المتقدمين.

وأعلن وزير الحج عن توفير ثلاث باقات متنوعة لحجاج الداخل هذا العام وهم كما يلي:

باقة الأبراج في منى.

الخيام المتطورة وهي باقة تُنفذ لأول مرة في المملكة العربية السعودية وتشبه الغرف الفندقية.

باقة الخيام الاعتيادية.

على أن يتم تقديم كافة الخدمات للحجاج مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في موسم الحج لهذا العام والذي سيتضمن أكثر من مليون حاج.

شروط الحج الداخلي 1443

حددت الوزارة الشروط الواجب توافرها للقبول في مسار الحجاج بالنسبة للمقيمين في المملكة، وشملت ما يلي:

يتراوح عمل المتقدم بين 18 إلى 65 عام.

أن يكون مقيماً في المملكة ولم يسبق له السفر خلال الخمس سنوات الماضية.

المتقدم قد حصل على لقاح فيروس كورونا ولا يعاني من أحد الأمراض المزمنة.

تتمكن للمرأة من التسجيل في الحج بدون محرم مع مجموعة من النساء.

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