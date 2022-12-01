رسالة عاجلة من الموارد البشرية لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي حتى لا يتوقف المعاش

أعلنت منذ قليل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بدء انتقال جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين في النظام السابق، إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية والمعروف باسم “الضمان الاجماعي المطور”.

الموارد البشرية والضمان الاجتماعي المطور

وأكدت الوزارة على استمرار حصول هؤلاء المواطنين على المعاش بمزايا أكثر، حيث وجهت رسالة هامة لجميع المستفيدين بضرورة الدخول للمنصة من أجل ستكمال بيناتهم، وذلك من خلال إجراءات ميسرة لضمان تسجيل جميع أفراد الأسرة التي تعيش في مسكن واحد.

إقرار الإفصاح

كما ناشدت وزارة الموارد البشرية جميع المستفيدين بضرورة تقديم إقرار الإفصاح اللازم للدخل والممتلكات الخاص بهم، وذلك من أجل استمرار صرف المعاش دون توقف.

رابط التسجيل على منصة الضمان الاجتماعي المطور

يمكن لللمستفيدين الدخول إلى المنصة من خلال بيانات النفاذ الوطني الموحد، وإكمال جميع البيانات اللازمة، وذلك قبل بداية الدورة الهلية الثالثة عشر بتاريخ 4-12-2022، حيث تم الإعلان عن نتيجة الأهلية للدفعة الأولى في 27-10-2022.

كما أوضحت وزارة الموارد أنه سوف يتم الإعلان عن الدفعة الأخيرة للمنتقلين من النظام القديم يوم 26-12-2022، حيث أكدت على أن التسجيل متاح في جميع الأوقات من خلال الدخول على الرابط التالي: https://sbis.hrsd.gov.sa/#/login.

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وأكدت الوزارة على أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف عن مستفيدي الضمان بعد دراسة الأهلية الخاصة بهم، كما شددت على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة، في حال الرغبة في الحصول على معلومات بشأن الضمان، وأكدت على أنها تتعامل بحسم مع جميع مصدري المعلومات المضللة.