عام دراسي جديد يبدأ غداً الأحد وصفه الكثيرين بالاستثنائي نظرا للوضع الصحي الذي يعيشه العالم منذ ثلاثة سنوات، الأمر الذي دفع وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع مديري التعليم في المحافظات والمناطق بالتأكيد على مجموعة من النقاط التي لا يجب التهاون فيها.

رسائل وزير التعليم الأخيرة قبل بدء العام الدراسي الجديد

فبعد أن أكد آل الشيخ الدعم الكبير الذي يعطيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لقطاع التعليم، شدد على النقاط التالية:-

ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة “وقاية”، حفاظا على سلامة وصحة الدارسين.

تطبيق النماذج التشغيلية للعودة الحضورية، وتنفيذ متابعة كافة الشروط والضوابط الواردة بها.

يتحمل مدير التعليم المسئولية الأولى في تطبيق الإجراءات الصحية ومتابعة وتنفيذ النماذج التشغيلية للعودة الحضورية.

العلاقة بين مدير التعليم ومساعديه ومديري مكاتب التعليم والمعلمين علاقة تشاركية في تحمل مسئولية تنفيذ ما تم التوصية به.

لن يسمح لأي طالب لم يأخذ جرعتي اللقاح بدخول المنشآت التعليمية.

التجهيزات الأخيرة قبل بدء الدراسة

وتابع الوزير مع مديري التعليم كافة الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة والتشغيل والنظافة، وكذلك توفير كافة أدوات الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى أدوات التعليم عن بعد ومتطلبات التحول التقني للعملية التعليمية قبل البدء الفعلي للعام الدراسي الجديد.