رد وزير الخارجية السعودي على ما إذا كانت المملكة مستعدة لتمويل إعادة إعمار غزة

أدلى وزير الخارجية السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، بتعليق حول استعداد المملكة لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة، خلال مشاركته في حوار مع شبكة “سي إن إن”، وفي هذا السياق، تم سؤاله عما إذا كانت المملكة العربية السعودية على استعداد لدعم جهود إعادة إعمار القطاع.

غزة بعد الحرب - مصدر الصورة: الشرق الأوسط

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن الحديث عن إعادة إعمار غزة ليس له معنى من دون التركيز على وقف القتل، وأوضح أيضًا أنه في حال تمكن الأطراف المعنية من الوصول إلى حلول وتسويات مستدامة تضمن عدم تكرار سيناريوهات الصراع السابقة في المنطقة خلال عام أو عامين، سيكون من الممكن التفاوض حول أي مسائل أخرى.

📹 | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan : لا فائدة من الحديث عن إعادة إعمار غزة إذا لم نتحدث عن إنهاء القتل مرة أخرى أولاً#المملكة_في_دافوس 🇸🇦 pic.twitter.com/NB4GsdBYAg — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 22, 2024

وبخصوص العلاقات مع إسرائيل، شدد الأمير فيصل بن فرحان على أن المملكة لن تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا بعد التوصل إلى حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالتوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على الصراع في اليمن، عبر الأمير عن قلق المملكة وخوفها من تصاعد الصراع نتيجة هذه التوترات وتداعياتها، خاصة في ظل الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين والضربات الأمريكية في اليمن.