رخصة القيادة للنساء في السعودية.. طريقة حجز موعد للإختبارات وسداد الرسوم أون لاين من المنزل

تستطيع النساء في المملكة العربية السعودية إصدار رخصة قيادة، وتختلف رسوم الرخصة حسب نوعها ومدة سريانها، حيث أعلنت المملكة منذ عدة أشهر بالسماح للسيدات بإصدار رخص القيادة مثل الرجال، ولكن وفقاً لشروط وضوابط معينة، حيث يجب على كل سيدة ترغب في الحصول على رخصة قيادة للنساء أن تتأكد من توافر كافة الأوراق المطلوبة معها، وأيضاً يجب أن تنجح المتقدمة في كافة إختبارات القيادة المؤهلة للحصول على الرخصة.

رسوم رخصة القيادة للنساء في السعودية

يتم ستخراج رخصة القيادة للنساء في المملكة العربية السعودية برسوم قدرها 40 ريالاً عند إصدار الرخصة للمرة الأولى، كما أن هناك نوع آخر من الرخص وهو الرخص المؤقتة، والتي يتم إصدارها برسوم قدرها 100 ريال سعودي، ويتم تجديد رخصة القيادة لمدة 5 سنوات بقيمة 200 ريال، ولمدة 10 سنوات بقيمة 400 ريال، ولمدة سنتين فإن رسوم التجديد تكون 85 ريال.

طريقة سداد رسوم رخصة القيادة للنساء أون لاين

إدخل إلى التطبيق الإركتروني الخاص بالبنك الذي تتعامل معه.

بعد تسجيل الدخول، إختر قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم من القائمة تختار تجديد ودفع رسوم رخصة القيادة.

بعد ذلك نختار من الخيارات “تجديد رخصة – إصدار رخصة”.

يتم بعد إدخال بيانات الرخصة المراد سداد رسومها، مع ضرورة إختيار النوع والمدة المطلوبة.

سوف تظهر قيمة الرسوم المطلوبة وفقاً للأختيارات التي تم إختيارها.

كل ما عليك فعله هو الموافقة على دفع تلك الرسوم عن طريق الضغط على زر “إدفع”، وسيصلك إيصال إلكتروني عبر الإيميل يفيد بالقيمة التي تم دفعها وكذلك الخدمة.

طريقة حجز موعد لإختبارات القيادة للنساء