رحيل ناصر بن حمد السكران “أبو حمد”.. رمز الإعلام الثقافي في المملكة العربية السعودية

رحل عنا اليوم رائد الإعلام الثقافي السعودي، ناصر بن حمد السكران، المعروف باسم “أبو حمد”، الذي كان يقدم ببراعة برامج “الأدب الشعبي” على إذاعة الرياض والقناة التلفزيونية السعودية، ويعد الراحل من الشخصيات الإعلامية البارزة في المملكة، وقد ترك بصمة مؤثرة في المشهد الإعلامي السعودي بفضل موهبته الفذة وشغفه اللافت بتقديم المحتوى الثقافي والأدبي.

لم يكن الراحل ناصر بن حمد السكران “أبو حمد” مجرد مقدم برامج “الأدب الشعبي”، فقد كان رمزاً للإعلام الثقافي في المملكة العربية السعودية. وعلى مدار سنوات طويلة، أثرى الفقيد المشهد الإعلامي السعودي ببرامجه التي كانت تستضيف أبرز شعراء الأدب الشعبي في كل أنحاء المملكة، وكان يتميز بمهارة عالية في محاورة ضيوفه وإبراز مواهبهم الفذة، وذلك عبر البرامج التي كان يقدّمها في إذاعة الرياض، وعلى القناة الأولى السعودية “قناة السعودية حاليًا”.

ستشيّع جنازة الإعلامي الراحل ناصر بن حمد السكران يوم غد الأحد، حيث سيُصلى عليه بعد صلاة العصر في جامع الراجحي، وسيُدفن في مقبرة النسيم، نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وأحبائه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.”