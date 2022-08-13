ربط فواتير الكهرباء بعقود الايجار العقارية .. الاستعلام عن فاتورة كهرباء السعودية برقم الحساب وطريقة التسديد 1444

أوصحت مصادر بالمملكة العربية السعودية باقتراب تنفيذ ربط فواتير الكهرباء بعقود الإيجار العقارية حيث يتم هذا من خلال نقل فاتورة الكهرباء لذمة المستأجر نهائيًا، وقد تم التوضيح بأن قرار ربط فواتير الكهرباء بعقود الايجار الهدف الأول منه هو إبقاء الفواتر الغير مسدد على ذمة المستأجر، حيث يضمن القرار ضرورة دفع المستأجر فواتير الكهرباء قبل أن ينتقل إلى سكن آخر.

ربط فواتير الكهرباء بعقود الإيجار العقارية 1444

تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية على تنفيذ قرار رابط فواتير الكهرباء بعقود الإيجار العقارية لعدة أهداف من هذا القرار، وتتمثل في:

نقل إجمالي الفواتير المدفوعة لذمة المستأجر حتى بعد إخلائه للعقار.

سداد لشركة الكهرباء السعودية فواتير الكهرباء المستحقة على المستأجر.

الحفاظ على كافة حقوق صاحب العقار، وكذلك المستأجر.

وبإمكانك سداد نصف إجمالي المبلغ عبر تطبيق البنك:

1- اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة

2- اختيار الشركة السعودية للكهرباء

3- ادخال رقم الحساب

4- النقر مرتين على المبلغ السابق وأزالته

5- ادخال المبلغ الجديد المراد سداده.

شكراً لتواصلك (حفظك الله). — العناية بالمشتركين (@AlkahrabaCare) June 23, 2021

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب

يمكن للفرد في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن فواتير الكهرباء السعودية برقم الحساب عبر اتباع ما يلي:

تحميل تطبيق الاستعلام عن الفاتورة عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء الرسمي.

ثم النقر على خدمات الفواتير من التطبيق.

أكتب رقم الحساب، ثم اضغط على أيقونة الاستعلام.

انقر على أيقونة فواتيري، ثم ابحث عن الفاتورة التي ترغب في الاستعلام عن قيمتها.

اضغط على الفاتورة لعرض كافة المعلومات الخاصة بها.

طرقة سداد فاتورة الكهرباء السعودية 1444

يتم تسديد فاتورة الكهرباء السعودية عبر الراجحي من خلال أقرب ماكينة صراف آلي باتباع ما يلي: