ربط طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجسر طريق الملك عبد العزيز لتحسين حركة المرور

قامت أمانة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن ربط طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمنطقة مع جسر طريق الملك عبد العزيز المتقاطع مع طريق الملك عبد الله، كما أن ذلك كان ضمن خططها الرامية لأجل تحسين الحركة المرورية في إحدى أهم التقاطعات الحيوية بالمدينة المنورة بالمملكة إلى جانب الإسهام في تعزيز وتقوية انسيابية الطريق.

الصورة من موقع السعودي اليوم

تفاصيل المشروع

كما يتضمن المشروع جسرين في أعلى طريق الملك عبدالله، ويبلغ عدد حاراته الرئيسية حوالي ثلاث حارات لكل اتجاه، إضافة إلى حارة مسار حافلات النقل الترددي لكل اتجاه، كما نفذت الأمانة لإنجاز المشروع ما يزيد عن 30.000 متر مكعب من الخرسانة المسلحة، إلى جانب 9000 طن من حديد التسليح، وما يتعدى 450 طناً من الحديد مسبق الإجهاد، إلى جانب 4200 متر مسطح من جدران التربة المسلحة المكسوة بحجر المدينة الطبيعي بمساحة 1650 متراً مسطحاً، و3000 متر من الحواجز الخرسانية.

تركيب 4 معابر للخدمات

كما جرى تركيب أربعة معابر تقريباً للخدمات بطول أكثر من 120م أسفل المطالع والمنازل للجسر، والذي استهدف حوالي 7750 متراً مسطحاً من الهارد سكيب من حجر البازلت والجرانيت والحجر الطبيعي، وتنفيذ أكثر من 2700 متر مسطح من التربة الزراعة مع زراعة أكثر من 3000 زرعة ما بين الشجيرات والأشجار والحشائش، وتركيب 36 عمود إنارة، و112 كشاف إنارة أسفل الجسور ومعابر الخدمات، لذلك يعد هذا المشروع حلقة ربط هامة لتحرير الحركة المرورية لمدخل المدينة المنورة من الجهة الشرقية من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز ومحطة قطار الحرمين، وصولاً إلى للمسجد النبوي الشريف.