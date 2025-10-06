رافعًا شعار “لا نحتاج لأحد”| تركي الشيخ يوجه هذه الرسالة الهامة والعاجلة إلى الشعب السعودي ويعلن عن نجاح كبير للمملكة في هذا الجانب (فيديو)

أرسل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برسالة هامة إلى جماهير الشعب السعودي مفادها هو أن جميع الأهداف التي تم تحديدها خلال السنوات الماضية لموسم الرياض قد تم تحقيقها بالكامل، منوها بأنه خلال المواسم القادمة ستكون هناك خطط جديدة تتضمن تحديد استراتيجية الترفيه في المملكة وعلى مستوى العالم، مشيرا إلى أن موسم الرياض أصبح الآن يتمتع بسمعة عالمية وليس داخل السعودية فقط أو الخليج العربي.

جاء ذلك في أثناء حديثه عن تفاصيل موسم الرياض 2025 في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأحد، واستضافته وزارة الإعلام بالمملكة، وأضاف “في أي مكان في لندن أو أمريكا يعرفون فعاليات موسم الرياض، وهو نجاح كبير للسعودية والشرق الأوسط”.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه عن أبرز ملامح موسم الرياض 2025 (النسخة السادسة)، معلنا في أحد إجاباته على أسئلة الصحفيين “لا نحتاج لأحد.. الناس تحتاجنا”.

وأوضح أنه إلى الآن لم يتم إنشاء قناة خاصة لنقل فعاليات الموسم، وإنما توجد شراكات إعلامية ضخمة مع منصات وشركات كبيرة من أبرزها MBC، ونتفليكس، وروتانا، ويكون من خلالها بث الفعاليات الهامة والممتعة في مقابل نسبة من الإعلانات، مؤكد أنه مختص فقط بما يتعلق بموسم الرياض ولا علاقة له بأي مواسم أخرى مثل موسم جدة، والتي تقام في مدن أخرى من المملكة.

تفاصيل موسم الرياض 2025

وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه عن أن موسم الرياض 2025 في النسخة السادسة سوف يشهد تنظيم 20 حفلة خليجية وعربية بمشاركة سعودية بنسبة 90%، وسيكون فيها عازفون سعوديون شباب في إطار خطط التمكين للمواهب المحلية.

كما أنه ستكون هناك عروض مسرحية إماراتية وسعودية وقطرية وشامية سورية بجانب أعمال عالمية أخرى، لافتا الانتباه إلى أن النسبة الأكبر من العروض ستكون من نصيب السعوديين ثم الشام، ولم يذكر آل الشيخ أي عرض مصري جديد في هذا الموسم.

11 منطقة ترفيهية

وأزاح آل الشيخ الستار عن عدد المناطق الترفيهية هذا العام، والبطولات التي ستكون مستضافة حيث سيكون هناك (15 بطولة عالمية + 11 منطقة ترفيهية + 7000 فعالية متنوعة) على مدار 4 أشهر، مع مشاركة 2200 شركة 95% منها محلية، كما بلغ عدد التعاقدات 4200 عقد.

وذكر رئيس هيئة الترفيه العامة بالمملكة أن من أبرز فعاليات النسخة السادسة من موسم الرياض ما يلي:

بطولة التنس Six Kings Slam ، في الفترة ما بين 15 إلى 18 أكتوبر المقبل.

Six Kings Slam نزال الملاكمة الأكثر إثارة وتشويق هذا العام The Ring Iv في 22 نوفمبر على حزام العالم.

جوائز “ JOY Awards “، والتي وصفها آل الشيخ بأنها أصبحت بمثابة “أوسكار” العربية.

JOY Awards “ JOY Forum” وهو أكبر منتدى لصناع الترفيه حول العالم على مستوى الشركات والأفراد.

JOY Forum” وهو أكبر منتدى لصناع الترفيه حول العالم على مستوى الشركات والأفراد. 14 عرض مسرحي ومنها مسرحية “المجانين” من بطولة النجم المصري محمد هنيدي الحاصل مؤخرا على الجنسية السعودية.

وستنطلق النسخة القادمة من موسم الرياض في 10 أكتوبر الجاري ببداية مختلفة عن السنوات الماضية، حيث ستبدأ بمسيرة ضخمة في منطقة البوليفارد على غرار مسيرات نيويورك، وسيشارك فيها أكثر من 3000 راقص وراقصة ومؤدي ومؤدية للعروض المميزة.

جدير بالذكر أن موسم الرياض بدأ عام 2019 كجزء من برنامج “جودة الحياة” السعودي ضمن رؤية 2030، من أجل تحويل العاصمة السعودية الرياض إلى وجهة ترفيهية وسياحية عالمية عبر فعاليات رياضية وفنية وترفيهية.