رادارات الطقس : عدد 6 مناطق تتأثر بالسحب الركامية الرعدية

أوضحت رادارات الطقس بالمملكة وجود 6 مناطق ما زالت تتأثر بالسحب الركامية الرعدية وتزايد فرص هطول الأمطار الغزيرة عليها اليوم الأربعاء.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك لا تزال تتأثر بالسحب الركامية الرعدية، ويُتوقع استمرار هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم، مما يؤدي إلى حدوث سيول وتساقط البرد ورياح نشطة تثير الغبار والأتربة في أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل، وتمتد هذه الحالة الجوية إلى أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تشكل الضباب في أجزاء من تلك المناطق.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى تحذيرات من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وحدوث صواعق رعدية في منطقة تبوك، وأوضح المركز أن هذه الحالة الجوية تبدأ في تبوك ومحافظات البدع وتيماء وحقل عند الساعة الوحدة ظهرًا وستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.