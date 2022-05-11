تم إيداع راتب حساب المواطن لهذا الشهر مايو 2022 حديثاً وبدأ الكثير من المواطنين السعوديين بـ تفقد حساباتهم البنكية لـ يتيقنوا من نزول الدفعة 54 الخاصة بهم أو يبادرون إلى سحب راتب حساب المواطن لهذا الشهر مايو 2022 لتأمين مستلزماتهم الضرورية، حيث تهدف الحكومة السعودية إلى تحسين ورفع مستوى الدخل للمواطن السعودي ضمن رؤية 2030، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية بتقديم هذه الخدمة وتحدد الأفراد الذين يستحقون الدعم المالي، ويجدر بنا التنويه إلى ضرورة الاطلاع شروط استحقاق راتب حساب المواطن قبل السؤال عن موعد نزول راتب حساب المواطن لهذا الشهر مايو 2022.

شروط استحقاق الحصول والتسجيل على راتب حساب المواطن

آلا يقل عمر المستفيد عن 18 عام. أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم. الحصول على راتب حساب المواطن يشمل الأرملة والمطلقة. أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. آلا يكون دخل المستفيد أكثر من 20.000 ريال سعودي. توفر حساب بنكي صالح خاص بالمتقدم. آلا يكون المتقدم مقيم في أماكن الإيواء.

كانت هذه أهم الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق دعم حساب المواطن والمقدم من الحكومة السعودية للفئات التي المستحقة الدعم وهي المتوسطة والفقيرة وفق الشروط المشار إليها.

أكثر من 1.4 مليون عملية تعامل معها برنامج حساب المواطن في الربع الأول من عام 2022م. pic.twitter.com/9LsMIH3zrM — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) April 5, 2022

كيفية تسجيل دخول حساب المواطن:

يمكن للأشخاص الذي يرون أنهم مؤهلين ل الحصول على دعم حساب المواطن السعودي أن يقوموا ب تسجيل دخول حساب المواطن بواسطة اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة حساب المواطن الإلكترونية.

الضغط على تبويب تسجيل جديد.

إدخال رقم الهوية.

كتابة الاسم.

إدخال رقم الموبايل.

تعيين تاريخ الميلاد.

مراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها والتأكد من صحتها.

إدخال رمز التحقق المرئي.

الموافقة على الأحكام والشروط والسياسات.

الضغط على تبويب تسجيل الدخول.

الضغط على تبويب تسجيل الدخول. بعد تنفيذ الخطوة السابقة سيصل كود برسالة إلى الرقم المحدد في إحدى الخطوات السابقة.

إدخال الكود في الخانة المخصصة.

إدخال رقم الهوية.

إدخال رمز التحقق.

كتابة كلمة السر.

بعد تنفيذ مجمل الخطوات السابقة نكون قد قمنا بتسجيل دخول ناجح إلى حساب المواطن الخاص بالمستفيد.

تفاصيل راتب حساب المواطن لشهر مايو الدفعة 54

أكد موقع حساب المواطن الموثق على تويتر أنه تم تقديم دعم مالي ل مستحقي الدعم البالغ عددهم 10.200.000 مواطن سعودي، ب إجمالي مبلغ تم إيداعه في البنك بلغ 1.800.000.000 ريال سعودي، فيما تم دفع مبلغ تجاوز 118.000.000.000 مليار ريال سعودي منذ الإعلان عن بدأ العمل بتقديم دعم حساب المواطن، وفي حال رغبة المواطنين السعوديين تقديم شكاوى يمكنهم الاتصال على رقم حساب المواطن للشكاوى على الرقم 19912.

موعد إيداع راتب حساب المواطن لهذا الشهر مايو 2022 الدفعة رقم 54

عادة ما يتم إيداع راتب حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبحال صادف يوم عطلة فإنه غالبا ما يتم تحويل الراتب قبل العطلة بـ يوم، وقد تم إيداع راتب حساب المواطن يوم أمس، وﻷخذ العلم دائما ما يقوم حساب المواطن بتذكير مستفيده بضرورة الإفصاح عن الدخل الحقيقي خلال 15 يوم من الطلب.

كيفية إضافة تابع جديد مستفيد في حساب المواطن

في حال توافر شروط الحصول على دعم حساب المواطن لمستفيد جديد ضمن الأسرة، يجب القيام بعملية إضافة تابع جديد في الحساب ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى حساب المواطن. الضغط على تبويب تفاصيل الطلب. اختيار بيانات التابعين. الضغط على إضافة تابعين. إدخال كافة البيانات الشخصية وفق الخانات المحددة. الضغط على حفظ.

وبمجرد حفظ الخطوات السابقة يتم إضافة التابع الجديد في حساب المواطن السعودي.

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