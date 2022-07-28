أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 سوف يكون يوم الأحد القادم يوم 31 يوليو 2022 الموافق 2 محرم 1444.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة قبل موعد التقديم بستة أشهر.

يجب أن يكون لديه حساب مصرفي ساري بأحد بنوك المملكة العربية السعودية لاستلام الدفعات من خلاله.

لا بد أن يزيد عمر المستفيد عن 18 عام.

يجب أن يتوافق الدخل الشهري له مع الحد الأدنى المحدد لمعاش الضمان الاجتماعي المطور.

طريقة الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور

عند نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور في الحساب البنكي لدى المستفيد، يمكنه الاستعلام عنه من خلال الخطوات التالية:

أولاً قم بالتوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم تسجيل الدخول للمستفيد من خلال كتابة “اسم المستخدم – رقم الهوية الوطنية – كلمة المرور”.

بعد ذلك التوجه لقائمة برامج دعم مستفيدي الضمان.

والنقر على “تفقد حالة الأهلية لراتب الضمان”.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك الدفعات المستحقة التي تم صرفها من قبل.

وكذلك راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو في حالة نزول الراتب في حساب المستفيد.

أرقام خدمة عملاء الضمان الاجتماعي المطور المجانية