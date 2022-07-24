موعد صرف راتب التقاعد وخطوات الاستعلام وحساب الراتب إلكترونيا

أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إيداع راتب التقاعد في الحسابات البنكية الخاصة، وأوضحت أن صرف المعاش يتضمن المعاش الأساسي بالإضافة إلى المساعدات مالية نقدية من أجل الغذاء والدواء أو سداد فواتير الكهرباء، ويعتبر راتب التقاعد هو أحد أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية بهدف تحسين الظروف المعيشية ورفع المستوى الاجتماعي وتحقيق المساواة بين كافة فئات المجتمع السعودي، ويبحث العديد من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد وكيفية حساب الراتب، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام وحساب راتب التقاعد إلكترونيًا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

موعد صرف راتب التقاعد لشهر ذو القعدة – شهر يوليو

راتب شهر الموافق شهر يوم الصرف تاريخ الصرف الهجري تاريخ الصرف الميلادي ذو القعدة يوليو الاثنين 26 – 12 – 1443 25 – 7 – 2022

ما هي طريقة حساب راتب التقاعد؟

يمكن حساب راتب التقاعد من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى موقع مؤسسة التقاعد ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://www.pension.gov.sa/

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية المتواجدة بشريط القوائم.

اختيار المتقاعدين ومنها اختيار حاسبة المعاش.

الضغط أيقونة ابتداء الخدمة بعد قرائة التفاصيل.

تحديد الجنس واختيار خدمة الموظف.

تحديد سبب ترك الخدمة من القائمة الظاهرة.

أضاف آخر راتب تم الحصول عليه وتحديد سنوات الخدمة.

اختيار أيقونة عرض قيمة المعاش.

في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والانتظار حتى تظهر قيمة المعاش المستحق.

خطوات الاستعلام عن الراتب إلكترونيا

يجب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن راتب التقاعد من مؤسسة التأمينات الاجتماعية:

الدخول المباشر إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من هنا .

. الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها تسجيل الدخول.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة للوافدين ورمز التحقق في الخانة المخصصة له.

الضغط على الاستعلام عن راتب التقاعد.

اختيار المعاشات ومنها اختيار راتب التقاعد.

تحديد الاستعلامات عن مستحقات تأمينية.

شروط الحصول على الراتب التقاعدي

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على راتب التقاعد وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية: