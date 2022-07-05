فتح رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 برقم الهوية على موقع ca.gov.sa

اصدر خادم الحرمين الشريفين امرا ملكيا امس الاثنين بفتح التسجيل في حساب المواطن مجددا، ومن ذلك الوقت يرغب العديد من المواطنين السعوديين في التسجيل داخل حساب المواطن، ومعرفة الشروط اللازم توافرها للتسجيل، وهل التسجيل متاح من خلال البوابة الإلكترونية ام لا، وتقوم المملكة دائما ببذل قصارى جهدها بهدف توفير جميع سبل الدعم لجميع المواطنين من أجل مساعدتهم على تخطي صعاب الحياة والحصول على حياة كريمة.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443

أعلن برنامج حساب المواطن عن الخطوات التي يتم اتباعها في عملية التسجيل، حيث أكد الحساب بأنه يتم توجيه الدعم إلى رب الأسرة الذي يعتبر المستفيد الرئيسي من هذا الدعم.

أكد الحساب أيضا بأنه يتم صرف الدعم بشكل شهري بعدما يتم التأكد من الأهلية حيث يُصرف الدعم وفقا لمجموعة من المعايير والشروط التي تتوافق مع الاعمار ودخل الأسرة.

واعلن حساب المواطن رسميا امس الاثنين عن فتح باب التسجيل بالبوابة الإلكترونية، وكان ينتظر هذا الإعلان الكثير من المواطنين حتى يتمكنوا من التسجيل كما هو معلن من قبل البرنامج.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 2022

في البداية تسجيل الدخول الي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال هذا الرابط.

النقر على زر تسجيل حساب جديد.

ثم يقوم المتقدم بإدراج كافة البيانات التي يتم طلبها والتي تتمثل في رقم الجوال، رقم الهوية، و تاريخ الميلاد.

القيام بكتابة الرمز الذي يتم إرساله على الرقم المدرج من ضمن البيانات، ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

يجب أن يقوم المتقدم بتعيين كلمة مرور خاصة به، ثم يقوم بتأكيدها مرة أخرى.

ثم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية، والقيام بكتابة البيانات التي يتم طلبها والتي تتمثل في الحساب المصرفي والدخل، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالمعالين.

التأكيد على صحة البيانات وادراج كافة المستندات المطلوبة، ثم الضغط على زر تقديم الطلب.

وبهذا سوف يتم تفعيل الحساب، ويتمكن المتقدم من خلاله من الحصول على دعم مالي بشكل شهري، وذلك عندما يقوم البرنامج بالتأكيد على تفعيل التسجيل للمواطنين.

خطوات ارفاق المستندات في حساب المواطن

شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن

واعلن برنامج حساب المواطن عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لكي يحصل علي الدعم ومنها :