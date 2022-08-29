رابط و شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 و رقم التواصل

يعد الضمان الاجتماعي المطور من أفضل الخدمات الحكومية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في المملكة، وقد تم إطلاق الضمان المطور من أجل مساعدة المواطنين وتخفيف العبء عليهم في مختلف المدن في ظل الظروف الراهنة من انتشار وباء كورونا العالمي، بالإضافة إلى ضعف النشاط الاقتصادي العالمي الفترة الحالية، مما دفع الحكومة إلى إطلاق عدد من المبادرات الخدمية لعدد كبير من المواطنين السعوديين الذين تنطبق عليه الشروط التي وضحتها الجهات المختصة، وفي هذا المقال سوف نوضح طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروطه.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

قامت وزارة الموارد البشرية بالتوضيح من خلال الحساب الرسمي لها على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للأشخاص المسجلين به، وقد أكدت بأنه يكون في بداية كل شهر ميلادي أي سيكون بداية من يوم 1 سبتمبر 2022، وقد وضحت الوزارة بأنه في حالة إذا تم استقبال رسالة القبول في شهر يناير فإنه الصرف سيكون في الشهر التالي وهو شهر فبراير وهكذا.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لأن الضمان يُمنح للأسر التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم المالي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يلزم أن يكون المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور سعودي الجنسية والمنشأ.

ويتم استثناء الزوجة أو الأرملة أو المطلقة التي تزوجت مواطن سعودي.

واستثناء أبناء الأرملة أو أبناء المطلقة السعودية التي تزوجت من مواطن أجنبي.

ويلزم أن يكون راتب المتقدم أقل من الحد الأدنى المطلوب وهو 1100 ريال سعودي للمعيل الأساسي و 550 ريال لكل معال.

وأن لا يكون لديه شيء ثمين أو عقارات أو يكون ثريًا.

وأن يكون مقيم دائم في المملكة العربية السعودية.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أهلاً بك

التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط التالي: https://t.co/i0CAkBbHRk

للتسجيل في النظام المطور:https://t.co/QNwBc7qkCN

,, شاكرين لك . — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) August 28, 2022

حيث قامت وزارة الموارد البشرية بالسعودية بإتاحة الفرصة لكافة الأشخاص محدودي الدخل الراغبين في الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور، لكي يقوموا بالتقديم الإلكتروني للتسهيل على المواطنين وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة hrsd.gov.sa، وذلك لرغبة الوزارة في ضم شريحة أكبر من المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا للدعم المالي، خاصة بعد زيادة قيمة المعاشات المقدمة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حيث يمكن التسجيل للحصول على معاش الضمان المطور الدفعة الجديدة 1444، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالذهاب إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور.

ثم قم بتسجيل الدخول.

ثم قم بالضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

عليك اختيار“بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية” من بين الخيارات المتاحة.

قم بالضغط على حماية المعاشات.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة صحيحة في الأماكن المخصصة لها.

ثم الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

وفي النهاية يمكنك إرسال طلبك إلى الجهة المختصة حتى تقوم بمراجعة طلبك.

الفئات المستحقة للصرف معاش الضمان الاجتماعي

وقد وضحت وزارة الموارد البشرية السعودية فئات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، وقد جاءت تلك الفئات كما يلي:

زوجة السعودي المطلقة أو الأرملة بشرط الإقامة الدائمة في المملكة.

أبناء الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.

الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام.

كيفية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي

حيث يمكن الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول على الصفحة للاستعلام عن معلومات مستفيدي الضمان.

ثم قم بكتابة رقم السجل المدني.

الآن قم بكتابة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

ثم يتم كتابة رمز التحقق الظاهر أمامك.

أخيرًا، انقر فوق كلمة “عرض”.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن التواصل مع الضمان المطور من خلال الأرقام التالية: