رابط وكيفية تسجيل اختبار القدرات العامة الورقي عبر قياس Qiyas لطلاب وطالبات الثانوية

فتح المركز الوطني للقياس باب تسجيل اختبار القدرات العامة ورقي 1442 لطلاب وطالبات الثانوية العامة هو يجرى للراغبين في استكمال المرحلة الدراسية في مؤسسات التعليم العالي، ضمن الخطة المطورة الموضوعة من أجل إخراج جيل على قدرات مقاسه بالفعل بهدف استخراج كوادر في عدة مجالات بالمملكة في إطار تطوير التعليم الممنهج وتحقيق هدف رؤية السعودية عام 2030م، وهذا الاختبار يقوم بقياس القدرات الاستدلالية والتحليلية للطالب أو الطالبة ينقسم الاختبار إلى قسمين لغوي والآخر رياضي يتم من خلالهما معرفة القدرة على كل من (فهم المقروء – إدراك العلاقات المنطقية – الاستنتاج – حل المسائل المبنية على مفاهيم رياضية – والقدرة على القياس) يأتي هذا لمعرفة مدى إمكانيات الطلاب على الاستيعاب وأنهم مؤهلين لدخول الجامعات والتخرج بجدارة ثم يلحقون بساحات العمل والوظائف إن شاء الله.

مواعيد اختبارات القدرات 1442

بدأ المركز الوطني للقياس استقبال تسجيل الطالبات من يوم الإثنين 2 -8-2021 أما سوف يبدأ تسجيل اختبار القدرات للطلاب يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس وذلك بحسب الجدول الزمني المحدد لبدء الاختبارات وموعد الانتهاء كما هو موضح بالصورة التالية:

شروط تسجيل اختبار القدرات العامة 1442 عبر قياس

وفق الخطة الاحترازية المنظمة في المملكة العربية السعودية لتفادي والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أصبح هناك إرشادات هامة في كافة المجالات والوظائف لابد من اتباعها من أجل الوقاية واستكمال الطلب المراد فعله، وهنا صرح المركز الوطني للقياس بعض التعليمات الصادرة من وزارة الصحة وشدد على جميع الطلاب والطالبات الالتزام بها وهي تتضمن النقاط التالية:-

أولاً: تسجيل الدخول عبر رابط المركز الوطني للقياس.

على المتقدمين لأداء اختبار القدرات ارتداء الكمامة ولابد أن يكون محمل تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال.

يتم فحص الحالة الصحية من خلال توكلنا ويشترط أن تكون محصن أو محصن جرعة واحدة أو نحصن متعافي.

جدير بالذكر أن التسجيل في المواعيد المحددة بالصورة علماً بأن آخر موعد للتسجيل في قياس يوم 2-9-2021م، وذلك بحسب المقاعد الشاغرة وقتها، لذا على الطلاب والطالبات البدء من بداية مواعيد استقبال التقديم.