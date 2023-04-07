رابط وطريقة حجز تذاكر قطار سار الخطوط الحديدية السعودية 2023 بأسعار تبدأ من 15 ريال فقط

هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي قامت الحكومة السعودية بإطلاقها في الآونة الأخيرة، وذلك تسهيلًا على المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات هي خدمة حجز قطار سار إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، فكيف يمكنكم حجز قطار في سار والحصول على خصم يصل إلى 55% على أسعار التذاكر؟ سوف نُجيب عن هذه الأسئلة والعديد من التفاصيل الأخرى فتابعوا معنا الآن.

كيف احجز في قطار سار؟

هناك العديد من الخطوات السهلة والبسيطة التي يمكنكم من خلالها الحجز في قطار سار، وهذه الخطوات هي:

الذهاب إلى موقع الخطوط الحديدية السعودية sar من هنا .

ستظهر لك في الشاشة الرئيسية (احجز تذكرتك).

اختر محطة المغادرة ومحطة الوصول، ثم اضغط (ابحث الآن).

ادخل تفاصيل رحلتك الوجهة والتاريخ وعدد الركاب وحدد رغبتك في نوع الحجز (ذهاب وعودة) أو (ذهاب فقط) ثم اختر (متابعة).

ستظهر لك الرحلات المتاحة وتفاصيلها (الوقت – عدد مرات التوقف) ثم اختر (متابعة).

ادخل البيانات الشخصية ثم اختر (متابعة) لاختيار مقعدك داخل المقطورة.

قم بالسداد من خلال الخيارات المتاحة (مدى – البطاقة الائتمانية) ثم اضغط (ادفع الآن).

تم تأكيد حجزك، ستصلك رسالة على هاتفك برقم الحجز وتاريخه.

ما هي متطلبات الحجز في sar؟

لا يوجد العديد من المتطلبات للحجز في سار، بل هي شروط سهلة للغاية، والتي تكون كالتالي:

رقم بطاقة الأحوال المدنية أو الإقامة أو جواز السفر.

دفع رسوم الخدمة.

خدمة العملاء

قامت سار بتوفير العديد من طرق التواصل مع خدمة العملاء للاستفسارات، ومن ضمن هذه الطرق التالي:

رقم الهاتف: 920000329

البريد الإلكتروني: customerservices@sar.com.sa

ساعات العمل: 07:30 ص – 02:30 م

كيف احجز قطار الحرمين بسعر رخيص؟

من الممكن أن تقوم بحجز قطار الحرمين بسعر رخيص من سعر وذلك عن طريق الحجز المبكر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لسار أو التطبيق الخاص بها للهواتف المحمولة، وحينها ستحصلون على خصم 55% على السعر الخاص بها مقارنةً بشرائها من المحطة، وتبدأ أسعار التذاكر المبكرة أو المسبقة من 15 ريال سعودي فقط.