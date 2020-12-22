“رابط أبشر” كيفية تسجيل المواليد في الأحوال المدنية 1441

تستقبل الاحوال المدنية طلبات تسجيل المواليد الكترونيا عبر موقع ابشر www.absher.sa– التابع لوزارة الداخلية، حيث تحقق الخدمة سرعة الادخال للبيانات بأقل الخطوات لتنفيذها بطرق قانونية، حيث بإستطاعة الأب تسجيل المواليد الجدد واستصدار شهادة ميلاد وسجل الاسرة، واستلام وثائق الهوية عن طريق البريد دون الحاجة للتواجد في فروع الاحوال المدنية، وخدمة اضافة الموليد متاحة على مدار 24 ساعة، من خلال نظام ابشر المتطور الذي يسهل تنفيذ مختلف الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

موقع ابشر

كما يتوجب على مقدم الطلب التاكد من ادخال البيانات الصحيحة للمواليد وتضمين اي تحديث مرتبط بها، ويمكنه الوصول الى الرابط التالي https://www.absher.sa للاستفادة من خدمة اضافة المولود اونلاين عبر المصات الالكترونية، بعيداً عن الازدحام في مقرات الاحوال تماشيا مع تطبيق قانون الابتعاد الجسدي نظراً لمستجدات فيروس كورونا، الخطيرـ وبما يحقق في الوقت نفسه عدم الاكتظاظ والازدحام في الاحوال خاصة مع وجود من يذهب الى هناك بعد طلب موعد مسبق. ويمكن العثور على شرح لكيفية اضافة المولود الجديد والولوج الى موقع ابشر لتنفيذ الخدمة عبر خطوات صحيحة، تضمن تسجيل المواليد في بضع دقائق فقط.

تسجيل المواليد في الأحوال السعودية

تتم خدمة تسجيل المواليد بسرعة في الأداء، خلال بضع دقائق فقط- وهي خدمة متاحة للمواطنين والمقيمين الممكن الإستفادة منها على (موقع أبشر absher.sa )المعروف بانه نظام الكتروني متطور تابع لوزارة الداخلية السعودية. يستطيع السعوديين طلب تسجيل المواليد واستلام الوثائق عبر البريد الالكتروني، بما في ذلك ما يتعلق بإصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد.

ومع الاجراءات المعتمدة في تطبيق الخدمات الحكومية الكترونياً، لمنع انتشار الفيروس كورونا- كوفيد19، في مقرات الأحوال السعودية وتجنباً للإزدحام في الوقت نفسه، يمكن تقديم طلب تسجيل المواليد على الأنترنت من خلال منصة ابشر- بإتباع 6 خطوات فقط، حيث بمجرد نجاح طلب إستخراج الوثائق سيتم العمل على سرعة إستلامها عبر إيصالهما إلى عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة فروع الأحوال المدنية.

كيفية تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر 1441