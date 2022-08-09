رابط وطريقة التسجيل في منصة ميم التعليمية 1444-2022

يبحث مختلف مواطني المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في منصة ميم التعليمية 1444 والتي تعد من بين إحدى أبرز المنصات التعليمية والتدريبية الهامة https://meem-sa.com/، وتعمل المنصة على توفير عددا كبيرا من الخدمات التدريبية والتعليمية التي تناسب جميع الطلاب في كافة الأطوار التعليمية، كما تستخدم المنصة احدث الوسائل والتقنيات الحديثة التي تستخدم في مجال التعليم على مستوى كافة دول العالم المتطورة مع توفير دروس ودورات تعليمية وتدريبية في جميع المجالات، ومن خلال موقع نجوم مصرية سنحاول أن نقم لكم الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في منصة ميم التعليمية تابعونا للنهاية لمعرفة ذلك بشكل مفصل ودقيق.

طريقة التسجيل في منصة ميم التعليمية 1444

من اجل تسهيل عملية التسجيل في منصة meem لكل شخص داخل المملكة العربية السعودية، عملت الإدارة المركزية للمنصة على اتاحت ذلك بشكل الكتروني وبكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

أول خطوة يجب على الطالب القيام بها عي الدخول بشكل مباشر على رابط منصة ميم التعليمية الرسمية

في الخطوة الموالية يجب عليك النقر على تسجيل حساب جديد في الموقع.

ثالثا: إدخال كافة البيانات المطلوبة في المنصة من ضمنها: اسم المستخدم باللغة الإنجليزية بدون رموز أو مسافات حسب الشروط الموضحة في الموقع، كذلك يجب ادراج،

الاسم الأول والأخير، رقم الهاتف الجوال، كلمة المرور، البريد الإلكتروني، ثم اضغط على مربع تسجيل.

رابعا: ستحصل على رسالة من خلال جوالك المسجل به لتفعيل الحساب على المنصة.

خامسا: بعد تفعيل الحساب سوف يمكنك الحصول على كافة الخدمات بشكل مباشر.

كما يمكنكم معرفة كيفية الاشتراك في الدورات التدريبية للمنصة من خلال الاطلاع على الفقرات المدرجة أسفل المقال.

منصة ميم التعليمية تسجيل الدخول

بعد ان تتم عملية التسجيل في منصة ميم التعليمية يمكن للشخص المسجل ان يسجل دخوله على المنصة بكل سهولة عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت موضحة على النحو التالي:

في البداية يجب عليك الدخول المباشر على رابط منصة ميم التعليمية الإلكترونية

ثم انقر على مربع “دخول”.

ثم تأتي مرحلة إدخال رقم الهاتف الخاص بك في المكان المخصص له.

بعدها كتابة كلمة المرور في المكان المعد لها.

في الأخير انقر على زر “دخول”.

الدورات التدريبية على منصة ميم التعليمية 1444

يسعى الطاقم الإداري والتعليم المرتبط بمنصة ميم على توفير العديد من الدورات والدروس التعليمية والتدريبية لجميع المشتركين، وتتنوع الدروس منها ما هو نظري من خلال الحظور للمحاضرات وكذلك متابعة الدروس المسجلة على المنصة، مع إمكانية التواصل مع المعلمين عبر منصة تليغرام العالمية، وفيما يلي اهم الدورات التدريبية التي تقدمها منصة ميم التعليمية 1444:

طريقة الاشتراك في دورات منصة ميم التدريبية

يجب عليك الدخول على رابط منصة ميم التدريبية

أنقر على مربع “الدورات الحالية”.

ثم اختيار الدورة المتاحة للتسجيل

انقر على زر “اشترك”.

ثم تأتي مرحلة تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة منك ومن بينها: رقم الجوال، كتابة كلمة المرور، وانقر على عبارة “دخول”.

بمجرد الدخول على الواجهة الرئيسية للموقع يجب عليك إدخال البيانات المطلوبة للاشتراك في الدورة المتاحة عبر منصة ميم.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا هذا والذي شرحنا لكم فيه الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها لكل شخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية معرفة رابط وطريقة التسجيل في مختلف الدورات التدريبية لمنصة ميم التعليمية 1444.