رابط وشروط فتح سجل تجاري للنساء بالسعودية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن شروط فتح سجل تجاري للنساء بالسعودية، حيث يتم البحث كثيراً من قبل النساء في المملكة العربية السعودية عن خطوات فتح سجل تجاري والشروط التي يجب توافرها، وخاصة أن الشكل التجاري هو الرخصة التي تمكنهم من مزاولة نشاط تجاري بالسعودية، لذلك وفرت الوزارة هذه الخدمة بشكل إلكتروني، لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والمجهود.

شروط استخراج سجل تجاري للنساء

وفرت وزارة التجارة والاستثمار خدمة فتح سجل تجاري عبر الموقع الرسمي، ويتم ذلك وفقاً للشروط التي أعلنت عنها الوزارة سابقا، وفيما يلي أهم الشروط اللازمة لذلك:

أن يكون السن أكبر من 18 عام.

عدم العمل في القطاع الحكومي.

امتلاك رأس مال لا يقل عن 5000 ريال.

سداد الرسوم المحددة من قبل الغرفة التجارية.

سداد الرسوم المحددة لفتح السجل التجاري، والتي تبلغ 200 ريال، أما قيمة رسوم السجل الفرعي تبلغ مائة ريال فقط.

امتلاك حساب عبر منصة أبشر.

خطوات فتح سجل تجاري إلكتروني بالسعودية

من المتعارف عليه أن التجارة بشكل إلكتروني من أشهر أنواع التجارة في الفترة الأخيرة، نظراً إلى التطور الملحوظ والغير مسبوق في التكنولوجيا الحديثة، ويمكن لأصحاب المتاجر الإلكترونية استخراج سجل تجاري، من خلال الخطوات التالية:

إدخال رقم الهوية.

إدخال كلمة المرور.

النقر على دخول، واختيار خانة السجلات التجارية.

ثم اختيار كلمة إصدار.

النقر على التالي وكتابة البيانات المطلوبة.

كتابة بيانات المؤسسة التجارية، وطرق التواصل.

والآن يجب كتابة تفاصيل الموقع الإلكتروني للمتجر.

بعد الانتهاء يجب سداد الرسوم المطلوبة، من خلال خدمة سداد، حتى يتم استخراج السجل التجاري بنجاح.

شروط فتح سجل تجاري للنساء بدون محل

يبحث الكثير من أصحاب الأعمال بالمملكة عن طريقة استخراج سجل تجاري بدون وجود محل، لذلك أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالسعودية عن عدم إمكانية استخراج السجل التجاري بدون وجود محل، وفي حالة استخدام عقود وهمية يتم دفع غرامة وقد تصل العقوبة إلى الحبس، حيث يشترط وجود مكان لمزاولة المهنة ليتم الموافقة على استخراج السجل التجاري.