رابط وشروط ذبح الأضاحي إلكترونيا عبر منصة “نما” بالمملكة 1443

يعد رابط حجز أضحية في السعودية من أكثر الروابط انتشارًا مؤخرًا بين المواطنين السعوديين نظرًا لاقتراب عيد الأضحى 1443، والغرض من خدمة حجز المواعيد للأضاحي هو تخفيف التكدس أمام المسالخ وتوفير الوقت والجهد، دعنا نوضح لحضراتكم الخطوات اللازمة لحجز الأضاحي إلكترونيا من خلال هذه المقالة.

الشروط اللازمة لحجز الأضاحي إلكترونيا

على الرغم من وجود عدد من المسالخ المعتمدة في أجزاء مختلفة من المملكة للحد من الازدحام ، إلا أن هناك بعض المتطلبات الأساسية لإقامة المسالخ إلكترونيًا المتمثلة في الخطوات التالية:

دخول المستفيد المسلخ قبل ساعة من موعده.

السماح لصاحب الأضحية فقط بالدخول، منعا للتكدس والازدحام.

يجب تهوية السارة للأضحية، وعدم تعرضها لدرجات حرارة المرتفعة، لضمان سلامتها الغذائية.

يجب ألا يتجاوز عدد الأضاحي عن 8 لكل شخص داخل سيارة واحدة.

يجب التأكد من سلامة الأضحية من الناحية الشرعية والصحية.

إتباع كافة الالتزامات الفنية والصحية.

إتباع تعليمات السلطة الإشرافية.

رابط حجز ذبح الأضاحي بالمملكة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية خدمة جديدة على موقعها الرسمي، حيث وفرت رابطًا إلكترونيًا لخدمة ذبح الأضاحي في مسالخ الوزارة في ثلاث مدن بالمملكة وهي مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة، دعنا نوضح لكم رابط وخطوات ذبح الأضاحي بالمملكة من خلال الخطوات التالية:

أولا، قم بتسجيل الدخول علي الرابط الرسمي لبوابة “نما” للخدمات الإلكترونية من هنا.

ستظهر قائمة بالضغط على خدمة حجز المسلخ ثم الضغط على طلب الخدمة.

أدخل رقم هوية المقيم، ورقم الحدود أو رقم الهوية الخليجية، ثم أدخل كلمة المرور.

أدخل البيانات المطلوبة منك “موقعك، المحافظة التابع لها، نوع الماشية المراد ذبحها.

حدد المسلخ الذي تريد تحديد موعد له وحدد التاريخ وعدد الحيوانات المراد ذبحها.

أخيرًا، اضغط على حجز الموعد المناسب لك، وسيتم إرسال إشعار بالمعلومات على الفور إلى هاتفك المحمول.

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