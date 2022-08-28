رابط وشروط تقديم وظائف الأمن العام 1444 للرجال على رتبة جندي عبر أبشر للتوظيف

أعلنت المديرية العامة للأمن العام السعودي عن توافر عدة وظائف شاغرة لديها للدرجال على رتبة جندي، وقد أكدت على فتح رابط التسجيل الإلكتروني للتقديم على رتبة “جندي”، بمديريات الأمن العام في عدة مدن بالمملكة، وحددت الشروط العامة التي يجب توافرها في الراغبين في التسجيل من حملة شهادة الثانوية العامة فيما فوق، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة وشروط التقديم على وظائف الأمن العام السعودي 1444.

الأمن العام السعودي 1444

تعد المديرية العامة للأمن العام هي أهم المؤسسات السعودية التي تحافظ على أمن الدولة، وتعد من المؤسسات الأمنية السعودية، وتعمل على توفير الأمن والسلامة للمواطنين، وحفظ الأمن العام وتحقيق السلامة، ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات الإسلامية، والعمل على تنظيم وحفظ الأمن في موسم الحج والعمرة، يقع المقر الرئيسي لمديرية الأمن في العاصمة الرياض، وقد تم إنشائها في عام 1927 ميلادي، ويرأسها الوزير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

موعد تقديم وظائف الأمن العام 1444

حيث قامت الإدارة العامة للقبول في قوات الأمن العام، عن موعد التقديم في وظائف الأمن العام للرجال على رتبة جندي، وأكدت المديرية العامة بأن التسجيل سوف يكون بداية من اليوم السبت 27 أغسطس 2 محرم 1444، وسوف ينتهي التسجيل يوم الخميس 1 سبتمبر والذي يوافق 5 صفر 1444.

شروط تقديم وظائف الأمن العام للرجال 1444

وقد وضحت المديرية العامة شروط التقديم على وظائف الأمن العام للرجال، وتتمثل فيما يلي:

يجب على المتقدم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ويستثنى من نشأ مع والدية خارج السعودية خلال خدمة الوطن.

وأن يكون المتقدم يتمتع بحسن السير والسلوك.

ويجب الحصول على الشهادة المطلوبة الثانوية العامة ويفضل الشهادات الأعلى.

وإذا كانت الشهادة الجامعية من الخارج يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية.

يجب أن يتمتع المتقدم بالصحة العامة الجيدة ولا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة.

يلزم تناسق الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية للأمن العام.

يجب ينجح في جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة من قبل لجنة القبول.

أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري وتم فصله منها.

في حالة أن كان المتقدم متزوج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية. إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) للرجال عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLTmoc2. pic.twitter.com/LydqyLFvHH — الأمن العام (@security_gov) August 25, 2022

رابط تقديم وظائف الأمن العام 1444

وقد قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بالتأكيد على أنه يجب على جميع الأشخاص الراغبين في التسجيل أن يتحروا الدقة في تسجيل بيانات التقديم، لأنه في حالة أن هناك بيانات غير مطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن، سوف يتم استبعاد مقدم الطلب فوراً لذا وجب التنبيه قبل التسجيل على وظائف المديرية العامة للأمن العام للرجال 1444، ويتم التقديم عن طريق أبشر للتوظيف من هنــا.

التسجيل في الأمن العام عبر أبشر للتوظيف 1444

وقد وضحت الإدارة العامة للأمن العام خطوات التسجيل في وظائف الأمن العام، ويكون ذلك من خلال ما يلي:

يجب الذهاب إلى رابط أبشر للتوظيف jobs.sa.

ثم قم باختيار الوظائف المتاحة الآن.

يجب تسجيل البيانات المطلوبة للدخول الموقع.

قم بتحديد وظائف الأمن العام للرجال 1444.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقديم ويجب التأكد من دقة البيانات المسجلة.

بعد مراجعة البيانات أضغط حفظ البيانات.