يبحث العديد من المواطنين في الوطن العربي عن رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين في دورة الضباط للجامعيين، وذلك لكي يلتحقوا بالعام الدراسي القادم 1444، ولذلك قامت كلية الملك فهد الأمنية بفتح باب القبول والتسجيل في دورة تأهيل الضباط للخريجين الجامعيين الحاصلين على درجة البكالوريوس، وقد وضعت الكلية بعض من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في لمتقدمين لكي يستطيعوا اختيار أفضل العناصر لهذه الدورة، وقد أوضح الإعلان الصادر عن الكلية عبر موقعها الرسمي على تويتر أن التخصصات المطلوبة أكثر من 155 تخصص، وفيما يلي سوف نوضح طريقة وشروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية.

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين

يحاول العديد من المواطنين في المملكة الحصول على رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443، وقد قامت كلية الملك فهد بتوضيح رابط التسجيل بشكل إلكتروني عن طريق رابط أبشر توظيف jobs.sa، ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الذهاب إلى رابط أبشر توظيف الخاص بوزارة الداخلية. ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. والآن اضغط على تسجيل الدخول. يجب الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة. وقم باختيار “تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين”. إدخال البيانات والمستندات المطلوبة. وقم بالنقر على تسجيل.

شروط قبول كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443

وقد قامت كلية الملك فهد الأمنية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، ومن هذه الشروط ما يلي

يجب ن يكون المتقدم لكلية الملك فهد سعودي الجنسية ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمة البلاد.

وأن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

يكون السن الخاص بالمتقدم 27 عام لجميع التخصصات والسن 30 عام للتخصصات الطبية.

وأن يكون لائق طبياً وسليم من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

حاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

التقدير لا يقل عن جيد.

معادلة الشهادة للحاصلين عليها من خارج المملكة.

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات القبول الشاملة واللياقة البدنية واختبارات المركز الوطني للقياس.

أن يكون قد حصل على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مر على تخرجه أكثر من عام واحد.

موعد التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

وقد أكدت كلية الملك فهد بأن التسجيل فيها يعد متاح منذ اليوم السبت يوم 19\11\1443 الموافق يوم 18\06\2022 بداية من الساعة 10 صباحاً ومن المؤكد بأنه سوف ينتهي يوم الخميس 24\11\1443 الموافق يوم 23\06\2022، في تمام الساعة 10 صباحاً.

كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443

تعد كلية الملك فهد الأمنية هي كلية تابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، تعمل الكلية على تدريب وتعليم الطلاب على الحياة الأمنية وعلى حماية أمن واستقرار البلاد. وتتيح للخريج فرصة العمل في أحد القطاعات التالية: (الأمن العام – قوات الطوارئ الخاصة – قوات الأمن الخاصة – المباحث العامة – الدفاع المدني – المديرية العامة للجوازات – كلية الملك فهد الأمنية – ديوان الوزارة – مكافحة المخدرات – حرس الحدود – المديرية العامة للسجون – قوات أمن المنشآت – القوات الخاصة للأمن البيئي).

الأوراق المطلوبة للتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

وقد قامت كلية الملك فهد الأمنية بتوضيح الأوراق المطلوبة للتسجيل في دورة الضباط الجامعيين 1444، وتتمثل فيما يلي: